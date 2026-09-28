Nein! William lehnt Diana-Dokus ab, Harry plant schon

Prinz William lehnt jede Beteiligung an neuen Filmprojekten zum 30. Todestag von Prinzessin Diana ab. Er möchte verhindern, gegen seinen Bruder ausgespielt zu werden.

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Für den im kommenden August anstehenden 30. Todestag von Prinzessin Diana (†36) lehnt ihr älterer Sohn Prinz William (44) jegliche Beteiligung an neuen Filmprojekten ab.

Gedenk-Dokus

Wie das britische Nachrichtenportal "GB News" berichtet, hat der Thronfolger bereits mehrere Angebote für die Produktion oder Mitwirkung an Gedenk-Dokumentationen zurückgewiesen. William wolle damit verhindern, dass er und sein entfremdeter Bruder Prinz Harry (42) in konkurrierenden Medienformaten gegeneinander ausgespielt werden. Dem Bericht zufolge empfindet der Prinz von Wales die Trauerarbeit seit dem 20. Todestag im Jahr 2017 als endgültig abgeschlossen. Damals äußerte er bei einer Vorführung im Kensington-Palast: "Wir werden nicht noch einmal so offen über sie sprechen". Vertraute des Thronfolgers betonen, dass er den kommenden Jahrestag ausschließlich im privaten Rahmen begehen möchte.

Prince Charles & Princess Diana am 29. Juli, 1981. © Getty Images

Prinz Harry plant TV-Projekte

Ganz anders verhalte es sich bei seinem jüngeren Bruder Harry. Wie "GB News" berichtet, sondiert Prinz Harry derzeit verschiedene Optionen für eigene Erinnerungsprojekte, bei denen auch der Streamingdienst Netflix eine Rolle spielen könnte. Aus der Autobiografie seines Onkels Charles Spencer geht hervor, dass Harry diesen bereits bezüglich einer Teilnahme an einer Dokumentation kontaktiert hat.

William und Harry © WireImage

Die tiefe Kluft zwischen den Brüdern

Die unterschiedlichen Herangehensweisen spiegeln die tiefe Kluft zwischen den beiden Brüdern wider. Folgende Eckpunkte markieren die Entfremdung der Brüder in den vergangenen Jahren:

Seit der Beerdigung von Königin Elizabeth II. im September 2022 sollen William und Harry keinen direkten Kontakt mehr gehabt haben.

Ihr letzter gemeinsamer Auftritt im Gedenken an ihre Mutter fand im Juli 2021 statt, als sie im Garten des Kensington-Palastes eine Statue von Diana enthüllten.

Schon damals war das Verhältnis nach dem brisanten Interview der Sussexes mit Oprah Winfrey sichtlich angespannt.

Derzeit ist trotz Harrys Umzug nach England keine Besserung der Verbindung in Sicht.