30. Todestag
Nein! William lehnt Diana-Dokus ab, Harry plant schon
Für den im kommenden August anstehenden 30. Todestag von Prinzessin Diana (†36) lehnt ihr älterer Sohn Prinz William (44) jegliche Beteiligung an neuen Filmprojekten ab.
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Gedenk-Dokus
Wie das britische Nachrichtenportal "GB News" berichtet, hat der Thronfolger bereits mehrere Angebote für die Produktion oder Mitwirkung an Gedenk-Dokumentationen zurückgewiesen. William wolle damit verhindern, dass er und sein entfremdeter Bruder Prinz Harry (42) in konkurrierenden Medienformaten gegeneinander ausgespielt werden. Dem Bericht zufolge empfindet der Prinz von Wales die Trauerarbeit seit dem 20. Todestag im Jahr 2017 als endgültig abgeschlossen. Damals äußerte er bei einer Vorführung im Kensington-Palast: "Wir werden nicht noch einmal so offen über sie sprechen". Vertraute des Thronfolgers betonen, dass er den kommenden Jahrestag ausschließlich im privaten Rahmen begehen möchte.
Prinz Harry plant TV-Projekte
Ganz anders verhalte es sich bei seinem jüngeren Bruder Harry. Wie "GB News" berichtet, sondiert Prinz Harry derzeit verschiedene Optionen für eigene Erinnerungsprojekte, bei denen auch der Streamingdienst Netflix eine Rolle spielen könnte. Aus der Autobiografie seines Onkels Charles Spencer geht hervor, dass Harry diesen bereits bezüglich einer Teilnahme an einer Dokumentation kontaktiert hat.
Die tiefe Kluft zwischen den Brüdern
Die unterschiedlichen Herangehensweisen spiegeln die tiefe Kluft zwischen den beiden Brüdern wider. Folgende Eckpunkte markieren die Entfremdung der Brüder in den vergangenen Jahren:
Seit der Beerdigung von Königin Elizabeth II. im September 2022 sollen William und Harry keinen direkten Kontakt mehr gehabt haben.
Ihr letzter gemeinsamer Auftritt im Gedenken an ihre Mutter fand im Juli 2021 statt, als sie im Garten des Kensington-Palastes eine Statue von Diana enthüllten.
Schon damals war das Verhältnis nach dem brisanten Interview der Sussexes mit Oprah Winfrey sichtlich angespannt.
Derzeit ist trotz Harrys Umzug nach England keine Besserung der Verbindung in Sicht.
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