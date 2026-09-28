DIESES Supermarkt-Foto überrascht alle

Mitten zwischen Obst, Gemüse und Kühlregalen tauchte plötzlich Norwegens neuer König auf. Haakon VIII. (53) war am Samstagmorgen ganz unauffällig in einem Supermarkt unterwegs – und wurde dort prompt von Kunden erkannt.

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Haakon, der nach dem Tod seines Vaters König Harald (†89) das Amt des norwegischen Staatsoberhaupts übernommen hat, zeigte sich beim Einkauf erstaunlich bodenständig. In schwarzem Pulli und schwarzer Hose schlenderte er durch eine Kiwi-Filiale in Rødberg, rund 180 Kilometer westlich von Oslo.

König Haakon und seine Frau Mette-Marit © Photonews via Getty Images

Mehrere Kunden erkannten den Monarchen trotzdem sofort. Besonders Jugendliche sollen die Gelegenheit genutzt haben, ihren neuen König persönlich zu begrüßen. Haakon nahm sich demnach Zeit für Gespräche, schüttelte Hände und lächelte freundlich für die überraschten Besucher.

Beileid zwischen Bananen und Orangen

Der ungewöhnliche Supermarktbesuch hatte auch einen emotionalen Moment. Einige Kunden sprachen Haakon ihr Beileid zum Tod seines Vaters König Harald V. und seiner Tante Prinzessin Astrid (†94) aus.

Einem Augenzeugen zufolge soll der König darauf sichtlich berührt reagiert haben. Trotz der schwierigen Wochen zeigte er sich demnach offen und nahm sich Zeit für die Menschen.

Darum war Haakon überhaupt dort

Der Grund für seinen ungewöhnlichen Einkauf ist schnell erklärt: Haakon verbringt derzeit einige freie Tage in seiner Berghütte in Uvdal. Das soll der König laut der Lokalzeitung "Laagendalsposten" selbst anderen Kunden erzählt haben.

Von der Hütte bis nach Rødberg sind es nur rund 30 Minuten mit dem Auto. Für seinen Einkauf musste der neue König also nicht weit fahren – und bescherte den Kunden dabei einen ziemlich außergewöhnlichen Vormittag.

König statt Einkaufswagen-Promi

Während andere Royals meist bei offiziellen Terminen vor Kameras stehen, zeigte sich Haakon diesmal mitten im norwegischen Alltag. Zwischen Obstregalen und Einkaufswagen war vom großen Hofzeremoniell jedenfalls wenig zu sehen.

© Getty Images

Für die Kunden in Rødberg dürfte der gewöhnliche Supermarktbesuch dadurch allerdings zu einem Erlebnis geworden sein, das sie so schnell nicht vergessen werden.