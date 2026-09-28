Mateschitz und Swarovski starten bei Rallye du Maroc

Der Red Bull Milliardär und die Juwelen Erbin nehmen wieder an der Testfahrt für die gefährlichsten Rallye der Welt teil. Das Großevent in Saudi-Arabien steht aber auf der Kippe.

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Der Countdown für die nächste Rallye Dakar für kommenden Jänner startet und das Promi-Paar nimmt laut der "Kleinen Zeitung" mit der bekannten Rallye du Maroc an der klassischen Testhürde teil. Mark Mateschitz (34) und Victoria Swarovski (33) schlugen sich schon vergangenes Jahr wacker und nehmen aus Gründen der Diskretion wieder unter Pesudonym an der Rallye du Maroc von 28. September bis zum 3. Oktober 2026 teil.

Mateschitz wieder inkongito dabei

Mark Mateschitz wird wieder inkongito als "Mark Mustermann" teilnehmen. Der Red Bull Erbe wird mit der Startnummer 234 teilnehmen und steuert in Marokko einen 400 PS starken Ford Raptor mit einem V8-Triebwerk. Swarovski steigt mit einem ebenso 400 Ps starken Wagen, allerdings einem Toyota Hilux in die Top-Klasse T1 auf und fährt unmittelbar hinter ihrem Lebensgefährten mit der Startnummer 256.

Mit dabei ist in Marokko auch der Salzburger Matthias Walkner, der 2018 die Motorradwertung bei der Rallye Dakar gewann. Nach einer schweren Verletzung 2023 war Walkner ganze 239 Tage an den Rollstuhl gefesselt. Er wird mit einem Can-Am Maverick R in Marokko erwartet.

Rallye Dakar 2027 steht auf der Kippe

Victoria Swarovski bei der Rallye Dakar 2026 © Victoria Swarovski/facebook

Ob es zu dem Großevent vom 01. bis zum 15. Jänner 2027 kommt steht derzeit allerdings noch in den Sternen. Die geopolitischen Spannungen inklusive den Angriffen der Huthi-Rebellen am Roten Meer lassen die legendäre Rallye über 8.000 Kilometer durch die Wüste Saudi-Arabiens aus Sicherheitsgründen wackeln.