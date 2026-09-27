Mausi Lugner auf den Spuren von Falco

Unter dem Motto "Falco coming home" lud Christina Lugner zur Vernissage von Martin Sonnleitner in die Falco-Villa nach Gars am Kamp.

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An einem sonnigen Samstag luden Society-Lady und Kunstsammlerin Christina Lugner sowie Hausherr Ron Seunig zur Schau des internationalen Pop-Art-Künstlers Martin Sonnleitner in die Falco-Villa in Gars am Kamp ein. Die Vernissage lockte zahlreiche Besucher an, die die Räumlichkeiten der legendären Lokalität rasch füllten. Sämtliche ausgestellten Falco-Portraits waren bereits vor der offiziellen Eröffnungsrede vollständig ausverkauft. Neben den Gemälden präsentierte der Maler erstmals auch in London gefertigte Taschen mit Motiven des Musikers, die ebenfalls reißenden Absatz fanden.

Carmen Kreuzer und Martin Sonnleitner © Privat

Ausverkaufte Kunstwerke in der Falco-Villa

Im Rahmen der Eröffnung hielt Christina Lugner eine launige Laudatio, in der sie über ihre langjährige Freundschaft mit Künstler Martin Sonnleitner sprach. Hausherr Ron Seunig sprach über seine persönliche Verbundenheit zum unvergessenen Pop-Star Falco.

Prominente Gäste feierten Martin Sonnleitner

Dennis Jale vor Falco-Mercedes © Privat

Unter den Gästen befanden sich neben Lugner und Seunig weitere bekannte Persönlichkeiten. Sänger Denis Jale und Lagerfeld-Muse Carmen Kreuzer feierten gemeinsam mit den Anwesenden bis in die späten Abendstunden in Gars am Kamp.