Dschungelcamp 2027 mit Simone Lugner?

Nachdem Christina "Mausi" Lugner einst im australischen Busch für Furore sorgte, brodelt die Gerüchteküche um die nächste Lugner-Beteiligung bei RTL gewaltig.

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Die Vorstellung, dass nach Mausi Lugner nun auch Simone Lugner an das gefürchtete Dschungel-Buffet treten könnte, elektrisiert die heimischen Fans. Gegenüber oe24 stellte die Witwe des Baumeisters unmissverständlich klar, wie sie einem möglichen Einzug ins Pritschenlager gegenübersteht. Grundsätzlich zeigt sie sich für das TV-Abenteuer nicht verschlossen, sieht jedoch eine ganz wesentliche Hürde bei den berüchtigten Prüfungen.

"Ich denke schon, dass ich mich darauf einlassen würde, bin mir aber ziemlich sicher, dass mein veganer Lebensstil dort zu vielen Konflikten führen würde", erklärt Simone im Gespräch mit oe24. Tatsächlich sorgten fleischlose Ernährungsweisen im australischen Dickicht in der Vergangenheit regelmäßig für explosive Stimmung am Lagerfeuer, oder, wie Lugner sagt: "Bombenstimmung!" So weigerte sich etwa Model Tessa Bergmeier im Jahr 2023 strikt, Kriechtiere oder tierische Innereien zu verzehren, was zu heftigen Reibereien und Diskussionen innerhalb der Camp-Gemeinschaft führte.

Noch keine offizielle Anfrage von RTL eingetroffen

Trotz der lauten Gerüchte hat sich der ausstrahlende Sender bislang noch nicht direkt bei ihr gemeldet. Auf die Frage, ob bereits ein konkretes Angebot der Kölner Fernsehmacher auf ihrem Tisch liege, antwortete Simone Lugner ganz offen: "Nein, man hat mich nicht gefragt." Allerdings gilt in der schnelllebigen TV-Branche das Motto, dass nicht ist, was nicht noch werden kann, zumal bis zu den Dreharbeiten noch Zeit vergeht.

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Parallel dazu füllt sich die Liste der potenziellen Kandidaten für die kommenden Ausgaben der Reality-Sendung kontinuierlich mit weiteren prominenten Namen. Ein Dauergast in den Gerüchteküchen ist der Moderator und Komiker Elton, der schon seit vielen Jahren immer wieder als möglicher Teilnehmer gehandelt wird. Für die anstehende Staffel wird seine Personalie nun allerdings so intensiv und laut diskutiert wie selten zuvor.

Von Joelina Drews bis Jimi Blue Ochsenknecht

Ebenfalls weit oben auf den Wunschzetteln der Fans rangiert Joelina Drews, die Tochter von Schlagerikone Jürgen Drews. Sie bekundete unlängst in einem Podcast ganz ungeniert ihr persönliches Interesse an dem Format und stellte klar: "Ich wäre nicht abgeneigt, weil ich die Challenge geil finde." Neben ihr tauchen weitere bekannte Gesichter aus der Reality- und Unterhaltungsbranche im Kreis der Favoriten auf.

Jimi Blue Ochsenknecht © Getty Images

Dazu gehört Godfrey Egbon, der durch Formate wie "Germany’s Next Topmodel" und "Too Hot to Handle: Germany" Bekanntheit erlangte und 2026 bei "Promi Big Brother" mitwirkt. Ebenso gehandelt wird Choreograf Detlef Soost, der über viele Jahre hinweg Sendungen wie die Castingshow "Popstars" maßgeblich prägte und im TV-Geschäft als feste, erfahrene Größe gilt. Als einer der heißesten Anwärter für den Busch wird zudem Jimi Blue Ochsenknecht gehandelt, der zuletzt in Formaten wie "Promi Big Brother" oder "Villa der Versuchung" für reichlich Gesprächsstoff sorgte und für Branchenbeobachter zu den spannendsten Personalien zählt. Die Spannung steigt ohnehin kontinuierlich an, denn für das Jahr 2027 steht bereits die große Jubiläumsstaffel des Dschungelcamps ins Haus.