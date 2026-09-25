Lugner-Ex Bambi: So sind ihre Flitterwochen

Nach dem zweiten Ja-Wort vor dem Standesamt gönnen sich Nina "Bambi" Bruckner und ihr Ehemann Senad eine wohlverdiente Auszeit in der Steiermark. Ihr Honeymoon gestaltet sich jedoch ganz anders, als man es von Frischvermählten erwarten würde

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Für Nina "Bambi" Bruckner und ihren langjährigen Lebensgefährten Senad hat das Warten auf die gemeinsame Erholung endlich ein Ende. Nachdem sich das Paar Anfang September zwei Jahrzehnte nach der ersten Eheschließung erneut das Ja-Wort gegeben hatte, blieb zunächst kaum Zeit zum Durchatmen. Anstatt direkt nach der Zeremonie die Koffer zu packen, ging es für die beiden zurück an den Arbeitsplatz. Tagelang wurde im Hause Bruckner intensiv geschuftet, Termine mussten abgearbeitet und der Alltag organisiert werden. Nun jedoch beginnt für die Familie die langersehnte Belohnung.

Ab Freitag (25. September) steht für das Paar der gemeinsame Erholungsurlaub auf dem Plan. Als Reiseziel wählten die beiden ganz bewusst das steirische Schladming. Die bekannte Urlaubsregion bietet die perfekte Kulisse, um den Kopf freizubekommen und neue Kraft zu tanken. Nina Bruckner betonte im Gespräch überglücklich: "Da wir seit der Hochzeit eigentlich nur am Arbeiten waren, freuen wir uns jetzt umso mehr auf unsere 'Flitterwochen' ab Freitag in Schladming. Ein bisschen Entspannung, Infinity-Pool und die wunderschöne Bergkulisse – darauf freuen wir uns schon sehr", sagt sie im Talk mit oe24.

Ungewöhnliche Flitterwochen mit der gesamten Rasselbande

Während viele Prominente für ihre Flitterwochen Fernreiseziele in Übersee wählen und die Zweisamkeit ohne Nachwuchs zelebrieren, setzt Nina Bruckner auf ein ganz anderes Konzept. Die Reise in die Steiermark wird zu einem echten Familienurlaub, denn die Kinder sind mit von der Partie. Für die Familie steht der Zusammenhalt an erster Stelle, weshalb die Feierlichkeiten rund um das zweite Gelübde als gemeinsames Familienerlebnis fortgeführt werden.

Nina Bambi Bruckner und ihr Senad mit ihren Kids bei der Hochzeit. © Christina Noelle

In Schladming erwartet die Großfamilie ein abwechslungsreiches Programm. Neben Ausflügen in die alpine Natur soll vor allem das Hotel für die nötige Entspannung sorgen. Der hauseigene Infinity-Pool mit direktem Blick auf das imposante Bergpanorama steht dabei ganz oben auf der Prioritätenliste. Nach der intensiven Arbeitsphase nach der Trauung bietet das warme Wasser und die frische Bergluft den idealen Rahmen, um die Seele baumeln zu lassen und das erneute Ehegelübde gebührend zu feiern.

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Kuriose Standesamt-Anekdote sorgt bis heute für Lacher

Die gute Laune im Gepäck verdankt das Paar nicht zuletzt den amüsanten Geschehnissen am Tag der Eheschließung. Die intime Trauung am Standesamt im engsten Kreis hatte nämlich für eine handfeste Überraschung gesorgt. Der zuständige Standesbeamte, der die amtliche Zeremonie leitete, entpuppte sich völlig unerwartet als der Fußballtrainer ihres gemeinsamen Sohnes Lionel. Nina Bruckner hatte im Vorfeld keine Ahnung von diesem kuriosen Zufall, was der formellen Amtshandlung eine herzliche und lockere Atmosphäre verlieh.

Mit diesen humorvollen Erinnerungen im Gepäck fällt das Abschalten in den Bergen umso leichter. Die Verbindung zwischen Nina und Senad, die bereits seit zwei Jahrzehnten besteht, zeigt sich gefestigter denn je. Die Flitterwochen in Schladming markieren einen harmonischen Neubeginn für die gesamte Familie, die in den kommenden Tagen die steirische Gastfreundschaft in vollen Zügen genießen wird.