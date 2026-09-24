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"Schlagernacht des Jahres" rockt für sie zum Bestpreis! Mit Naschenweng und Co.
Im Mai 2023 rockte sie zuletzt mit der "Bergbauern Tour" die Wiener Stadthalle. Mit cooler Schlager-Pop(o)-Show, kesser Modeschau und Tina Turner Tribute. Jetzt, nach einem Zwischenstopp im Portofino, wo sie 2025 die CD "Alpenbarbie" präsentierte kommt sie endlich wieder. Am 5. Dezember ist Melissa Naschenweng der Topstar der "Schlagernacht des Jahres" in der Stadthalle.
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Endlich wieder in der Wiener Stadthalle: Melissa Naschenweng
"Wien ist für mich immer ein Highlight," freut sie Melissa schon auf die große Hit-Sause, denn die "Schlagernacht des Jahres" macht auch heuer wieder ihrem Namen alle Ehre und bringt neben der kessen "Alpenbarbie" auch Oli. P („So bist du“), Vincent Gross („Ouzo“), Pietro Basile („Gianna“), Matthias Reim („Verdammt Ich lieb dich“), Die Draufgänger („Cordula Grün“) und Anna-Maria Zimmermann (100 Träum weit“) in die Stadthalle.
Die Chart-Stars werden auf der Schlagernacht-Bühne, die eine unvergleichbare Nähe zu den Fans zulässt, mit perfekt abgestimmten Showelementen, beeindruckenden Lichteffekten und visuellen Highlights in Szene gesetzt. Eine 6-Stündige Party voll mit Hits und Mitschunkel-Garantie.
Mit oe24 sind Sie zum Bestpreis dabei. Auf ticket24.at erhalten Sie die begehrten Karten für die „Schlagernacht des Jahres " am 5. Dezember in der Wiener Stadthalle jetzt um 20 Euro ermäßigt. So gibt es die begehrten Stehplätze für das Schlagerfeuerwerk von Melissa Naschenweng, Oli. P. Matthias Reim und Co. um nur 77 Euro Gleich reinklicken!
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