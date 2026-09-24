immounited lud zur Mega-Weißwurstparty

Am Abend vor der offiziellen Eröffnung versammelte sich die Immo-Branche zur zünftigen Party im Wiesbauer-Zelt.

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Mittwochabend war die Stimmung auf der Kaiser Wiesn zum ersten Mal in diesem Jahr am Brodeln. Das Immobilien-Portal "immounited" lud zur großen Weißwurstparty und hunderte Gäste folgten dem Run von CEO Roland Schmid.

Roland Schmid, Michael Konsel und Peter Stöger beim Bier-Anstich © Instagram

Den Bier-Anstich nahm Schmid im Beisein von den Ex-Kicker-Stars Michael Konsel und Peter Stöger höchstpersönlich vor und ließ nach sechs Schlägen das Bier fließen. Der Jubel im Publikum war dementsprechend groß.

Josef Michelfeit, Viola Dollinger und David Beran © Instagram

Moderiert wurde die urige Party von Andy Marek und im Publikum feierte das Who-is-who der Immobilien-Branche bis in die späten Abendstunden.