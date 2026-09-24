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Wiener Kaiser Wiesn

immounited lud zur Mega-Weißwurstparty

Roland Schmid und Andy Marek
© Instagram
Am Abend vor der offiziellen Eröffnung versammelte sich die Immo-Branche zur zünftigen Party im Wiesbauer-Zelt.
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Mittwochabend war die Stimmung auf der Kaiser Wiesn zum ersten Mal in diesem Jahr am Brodeln. Das Immobilien-Portal "immounited" lud zur großen Weißwurstparty und hunderte Gäste folgten dem Run von CEO Roland Schmid.

Roland Schmid, Michael Konsel und Peter Stöger beim Bier-Anstich
Roland Schmid, Michael Konsel und Peter Stöger beim Bier-Anstich © Instagram

Den Bier-Anstich nahm Schmid im Beisein von den Ex-Kicker-Stars Michael Konsel und Peter Stöger höchstpersönlich vor und ließ nach sechs Schlägen das Bier fließen. Der Jubel im Publikum war dementsprechend groß.

Josef Michelfeit, Viola Dollinger und David Beran
Josef Michelfeit, Viola Dollinger und David Beran © Instagram

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Moderiert wurde die urige Party von Andy Marek und im Publikum feierte das Who-is-who der Immobilien-Branche bis in die späten Abendstunden.

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