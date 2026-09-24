Wiener Kaiser Wiesn
immounited lud zur Mega-Weißwurstparty
Mittwochabend war die Stimmung auf der Kaiser Wiesn zum ersten Mal in diesem Jahr am Brodeln. Das Immobilien-Portal "immounited" lud zur großen Weißwurstparty und hunderte Gäste folgten dem Run von CEO Roland Schmid.
Den Bier-Anstich nahm Schmid im Beisein von den Ex-Kicker-Stars Michael Konsel und Peter Stöger höchstpersönlich vor und ließ nach sechs Schlägen das Bier fließen. Der Jubel im Publikum war dementsprechend groß.
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Moderiert wurde die urige Party von Andy Marek und im Publikum feierte das Who-is-who der Immobilien-Branche bis in die späten Abendstunden.
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