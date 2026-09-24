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U2 schenken uns zum 50er einen neuen Hit!

Vier Männer in Anzügen stehen am Strand vor dem Meer, sonniges Wetter im Hintergrund.
© YouTube
Vor 50 Jahren – am 25. September 1976 – wurde U2 gegründet. Zum runden Geburtstag gibt’s noch heute den neuen Hit "Silencio" und am 24. November das Album "Carnaval de Luz"
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Am 25. September 1976 wurden im Dubliner Stadtteil Artane die Weichen für eine der erfolgreichsten Karrieren der Musikgeschichte gestellt. In der Küche des Elternhauses von Larry Mullen Jr, kam es zum ersten Treffen mit Adam Clayton, David Howell Evens (The Edge) und Paul David Hewson (Bono). Die Geburtsstunde von U2, die heute mit170 Millionen verkauften CDs, 26 Millionen Konzertbesuchern, 22 Grammys und 11 Nummer-eins-Hits in Österreich die Rekord-Bücher füllen.

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Sänger mit Sonnenbrille und Cowboyhut singt auf Bühne, Schriftzug "SILENCIO 24.09.26" im Vordergrund.
Kein Geheimnis mehr: U2 bringen den neuen Hit "Silencio" © YouTube

Das Geschenk zum 50er kommt von U2 selbst. Die neue Single "Silencio" wird noch heute Donnerstag (24. September) um 18 Uhr auf YouTube erwartet. In einem ersten Teaser zeigt sich Bono mit Cowboyhut und typisch religiösen Gesten: "Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes!" Der Rock-Sound erinnert an große Stadion-Hymnen wie "Vertigo"

So klingt der neue Hit von U2:

"Silencio", für das sich im Video Larry, Adam und The Edge sogar Bärte aufkleben, ist nach der im Juli veröffentlichten Single "Street of Dreams" der nächste Vorbote des für 24. November erwarteten Albums "Carnaval de Luz", dem ersten Studiowerk seit 2017. "Wir arbeiten an einem lauten, chaotischen, unglaublich farbenfrohen Album", so Bono.

Vier Männer stehen in einer Wüstenlandschaft, unten steht „U2 Silencio“.
U2 auf den Spuren von ZZ Top. Im Video zu "Silencio" zeigt man sich mit Bart. © YouTube

2027 wollen U2, die im Februar bei den Grammys als "MusiCares Persons of the Year" geehrt werden, damit auch wieder auf Tournee gehen. Die Fans hoffen auf das erste Österreich-Konzert seit 2010.

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