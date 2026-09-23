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Tour des Jahres

4 neue Konzerte!  Oasis legen nach - auch in München!

Thomas Zeidler-Künz
von
Zwei Musiker stehen jubelnd auf einer Konzertbühne, einer hält ein Maraca hoch.
© Variety via Getty Images
Der Hype um Oasis bricht alle Rekorde. Nach über 10 Millionen Ticket-Anfragen gibt‘s jetzt vier Zusatz-Konzerte. Auch im Österreich-nahen München!
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Es wird die Tournee das Jahres!  38 Konzerte hatten Oasis für 2027 geplant. Auch das Österreich-nahe Doppelpack in München (2 und 3. Juli). Die Tickest dafür gibt’s jedoch nur nach einer "Lotterie". Die "Gewinner" also die glücklichen Karten-Käufer, werden ab morgen (24. September) verständigt. Schon jetzt gibt’s die Zusatz-Konzerte. Aufgrund des ungewöhnlich hohen Nachfrage - Insider sprechen von über 10 Millionen Anfragen für "nur" 2,7 Millionen Karten- gibt’s 4 Zusatz-Konzerte in Rom, Knebworth und sogar in München, wo Oasis jetzt auch am 6. Juli abrocken.

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Zwei Männer posieren vor schwarzem Hintergrund, darüber steht "Oasis live '27" und Konzerttermine.
Oasis © Facebook

In Knebworth wird die Rekord-Serie nun auf sogar 6 Konzerte für je 125.000 Fans ausgeweitet. Doppelt so viele wie Robbie Williams (2023) und gleich drei Mal so viele wie Oasis anno 1996. Auch für Paris gibt’s eine Änderung. Da am 24. Juli ein Streik der Öffis droht, rocken Oasis jetzt schon am 20. Juli.

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