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Mega-Coup: Klaus Leutgeb verlängert bis 2030 in Schladming!

Eine Frau und ein Mann lächeln gemeinsam vor einem weißen Hintergrund in die Kamera.
© Pressefoto Scharinger/Daniel Sch
Seit 2023 bringt Klaus Leutgeb die Topstars nach Schladming. Heuer sogar Helene Fischer. Kein Wunder, dass sein Vertrag mit der 4-Berge-Schischaukel nun verlängert wird. Und das gleich bis 2030! Dazu gibt’s neue coole Pläne für das "Summer-Opening"
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Ein Doppelpack von Robbie Williams (2023), das einmalige 3-Tages-Festival mit Simply Red, Sting und Bryan Adams (2024), ein Konzert-Triple-der Backstreet Boys (2025) und jetzt mindestens zwei Auftritte von Helene Fischer (11. und 12. Dezember) - seit Jahren holt Veranstaltungs-Zampano Klaus Leutgeb die Megastars zum Ski-Opening nach Schladming. Und dazu pro Auftritt bis zu 17.000 Besucher - also wichtige Touristen für die Region. Kein Wunder, dass nun sein Vertrag mit der 4-Berge-Schischaukel längerfristig verlängert wird. Und das gleich bis 2030! Die neue Vereinbarung zwischen der 4-Berge-Skischaukel Schladming und Veranstalter Klaus Leutgeb sichert die Weiterführung des Ski-Openings und schafft mehr Flexibilität bei Künstler- und Terminwahl.

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Klaus Leutgeb (m.) bei der Vertragsverlängerung mit Mag. Klaus Hofstätter, Hauser Kaibling, Peter Weichbold, Planai, Mag. Daniel Berchthaller, Reiteralm und Dr Michael Krainer, Aufsichtsratsvorsitzender, Planai © Pressefoto Scharinger / Daniel S

"Planungssicherheit ist für uns als Unternehmen, die Region und für die Steiermark unentbehrlich. Mit Klaus Leutgeb haben wir auch weiterhin Gewissheit, die weltweite Begeisterung für Künstler zu uns in die Region zu holen. Mit diesen Veranstaltungen beleben wir auch seit Jahren die Auslastung der Hotels und Gastronomie der Region und der Steiermark." erklären Peter Weichbold, Mag. Daniel Berchthaller und Klaus Hofstätter, die Geschäftsführer der Bergbahnen, die neue Vereinbarung.

Auf der Planai wird dank Leutgeb nun bis 2030 gerockt. © Pressefoto Scharinger / Daniel S

Auch Klaus Leutgeb, der heuer in Schladming ja auch schon das Sommer-Opening mit u.a. Roland Kaiser, Rainhard Fendrich oder Placido Domino organisierte und damit 35.000 Fans in die Region lockte, ist begeistert: "Die Bergbahnen haben die immense Relevanz des Ski-Openings erkannt und den Standort für die Zukunft exklusiv abgesichert. Als wirtschaftliche Impulsgeber der Region zeichnen sich Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm durch enorme Agilität und kurze Entscheidungswege aus. Dass die Bergbahnen hierbei die Federführung übernehmen, optimiert die operativen Abläufe und erleichtert die Koordination mit regionalen Stakeholdern, wie etwa dem Tourismusverband. Diese Allianz ist eine zukunftsweisende Entscheidung für die gesamte Region."

Helene Fischer singt auf der Bühne bei der Verleihung des Medienpreises Goldene Henne in Leipzig.
Helene Fischer rockt am 11. und 12. Dezember beim Ski-Opening in Schladming. © APA/dpa/Hendrik Schmidt

Am 11 und 12. Dezember herrscht dort wieder Ausnahmezustand. Schließlich bringt  Klaus Leutgeb ja niemand Geringeren als Helene Fischer zum Ski-Opening ins Planai Stadion. Dazu feiert auch das Summer-Opening, für das bereits mehrere Regionen ihr  Interesse bekunden, von 2028 bis 2030 eine Neuauflage.  "Aufgrund der enormen Medienpräsenz und der daraus resultierenden Strahlkraft haben sich bereits zwei andere Bundesländer sowie diverse steirische Tourismusregionen für die Ausrichtung des kommenden „Steiermark Summer-Opening" beworben. Fest steht bereits jetzt: Das Event wird in den Jahren 2028 bis 2030 eine Neuauflage erfahren – in einer noch nie dagewesenen Dimension“, so Klaus Leutgeb.

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