Nächste Absage
Wieder nix! Eros Ramazzotti kommt erst 2028
Nächste Verschiebung bei Eros Ramazzotti! Wegen des ESC konnte das Konzert in Wien im April nicht stattfinden. Auch der Ersatztermin im Mai 2027 hält nicht.
Diesmal wird das Konzert aus gesundheitlichen Gründen auf 2028 verschoben werden.
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Nach seiner gut verlaufenen Stimmband-Operation muss sich der 62-Jährige schonen, 2027 ist noch zu früh für eine große Tour.
Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.
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