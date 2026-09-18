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Nächste Absage

Wieder nix! Eros Ramazzotti kommt erst 2028

Ein Mann im Anzug singt mit Mikrofon auf einer Bühne, im Hintergrund ein Schlagzeuger.
© Getty Images
Fans von Eros Ramazzotti müssen aktuell viel Geduld aufbringen. Eigentlich hätte der Italo-Kultstar schon heuer in der Stadthalle auftreten sollen, jetzt wird es statt 2027 gar erst 2028!
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Nächste Verschiebung bei Eros Ramazzotti! Wegen des ESC konnte das Konzert in Wien im April nicht stattfinden. Auch der Ersatztermin im Mai 2027 hält nicht.

Diesmal wird das Konzert aus gesundheitlichen Gründen auf 2028 verschoben werden.

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Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

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