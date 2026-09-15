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Wiener Stadthalle

Nach "Frequency"-Absage: Sido kommt 2027 nach Wien

Sido
© Redferns
Der deutsche Rapper Sido schlägt mit seinem zehnten Studioalbum "Frieden" ein neues Kapitel auf und kehrt mit einer durchsichtigen Maske auf die großen Bühnen zurück - auch in Wien!
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Das zehnte Studioalbum "Frieden" erscheint am Freitag, 27. November 2026. Gleichzeitig künidgt der Kult-Rapper eine große Tour für 2027 an, die ihn am 3. Oktober auch nach Wien in die Stadthalle bringen wird. Damit haben vor allem jene Fans eine Freude, die Sido eigentlich heuer am Frequency-Festival live erleben wollten, was aber wegen eines Unwetters abgesagt werden musste.

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Durchsichtige Maske und neue Identität

In dem kommenden Projekt zeigt sich der Musiker mit gefestigter Selbsterkenntnis. Die bekannte Maske kehrt dabei in einer komplett durchsichtigen Form zurück. Vergangenheit und Gegenwart sowie die Identitäten Siggi und Paul sind in diesem Konzept miteinander verbunden.

Sido
Sido © Instagram

Mehr als 25 Jahre Rap-Geschichte

Die geplante Konzertreise bringt das neue Album zusammen mit Werken aus mehr als 25 Jahren Karriere auf die Bühne. Das Programm umfasst dabei sowohl die bisherigen Hits als auch neue Titel des Künstlers, der zu den prägendsten Figuren des deutschen Rap zählt. Die Vorbereitungen auf das Album und die anschließende Tournee markieren den nächsten Schritt in der Laufbahn des Musikers.

Der Vorverkauf für die angekündigte "Frieden Tour 2027" startet am Mittwoch, den 16. September 2026, um 11:00 Uhr.

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