Triumph im "Park"
Wolfgang Ambros: Polizei-Alarm beim Wien-Konzert
"Wir haben da eine Reihe von Hiten. Hite, wisst ihr, was das ist? Ein Hit. Zwei Hite!" Wolfgang Ambros liefert mit seiner neu adaptierten Unplugged-Show "Pur" nicht nur ein Hit(e)feuerwerk, sondern auch eine Art Deutschkurs. Am Wochende stoppte der Austropop-Kaiser mit einem Doppelpack im Wiener Theater im Park und begeisterte dabei 3.200 Besucher - zwei Mal ausverkauft, zahlreiche "Suche Karten"-Schilder vor den Toren! - mit einer eindringlichen Werkschau, bei der er im Dreiklang mit Günter Dzikowski und Roland Vogl auch länger nicht gespielte Klassiker wie "Espresso", "Schaffnerlos" und sogar den "Inselwitz" wieder auf die Setlist setzte. "Ich habe ein Progammerl zusammengestellt aus Alten, ganz Alten und Ur-ur-alten Liedern. Denn es gibt ja nur alte Lieder!"
Vom Opener "Des Sängers Flucht" bis zum traditionellen Mitklatsch-Finale "Schifoan" musste Ambros dabei sein textsicheres Publikum zweieinhalb Stunden lang in der Euphorie einbremsen: "Gegenüber wohnt ein pensioniertes Diplomaten-Ehepaar, das bei jedem Überschreiten der Lautstärke sofort die Polizei anruft und die bricht dann die Veranstaltung ab. Ihr müsst euch also zurückhalten. Ned, dass da no was passiert!"
Die Gefahr war gegeben, denn ewige Austropop-Hymnen wie "Du verstehst mi ned", die "Kinettn", "A Mensch mecht i bleibn", "Zwickts Mi" oder "Gezeichnet für’s Leben" laden eben zum inbrünstigen Mitsingen ein. Ebenso das Bob-Dylan-Cover "Denk ned nach", der Georg-Danzer-Klassiker "Lass mi amoi no d' Sun aufgeh segn" („Uns hat eine ganz tiefe und einmalige Freundschaft verbunden!“) und die erst im Juni veröffentlichte Single "Die Sunnseitn vom Lebn", die Mundart-Version des Monty-Python-Klassikers "Always Look on the Bright Side of Life"
Griff Ambros, der auch stimmlich in Höchstform agierte, bei "Du schwoaza Afghane" auch zur Gitarre , so gab es mit den Zugaben endgültig Blaulicht-Alarm: "Da Hofa", "Die Blume aus dem Gemeindebau" und "Es lebe der Zentralfriehof". Da war das Publikum nicht mehr zu halten. Als Grande Finale setzte Ambros natürlich noch "Schifoan" drauf. Nicht ohne dabei mit schelmischen Flüster-Gesten vor dem drohenden Einsatz der Exekutive zu warnen! Ein Triumph!
Bis 26. November mischt Ambros damit noch Österreich und Deutschland auf. 2027 will er mit einer Serie von Jubiläums-Konzerten zum 75er (19. März) nach legen. "Aber sicher ned so exzessiv wie zum 70er!" Bereits am 7. Oktober wird Wolfgang Ambros dafür von Bundespräsident Alexander van der Bellen der Titel "Professor" verliehen!
Das ist die Setlist der neuen Ambros-Show
Des Sängers Flucht
Selbstbewusstsein
Oid Wuan
Denk ned nach
Du bist wia de Wintasun
Du vastehst mi ned
Lass mi amoi no d' Sun aufgeh segn
Die Freundschaft
Espresso
Die Sunnseitn vom Lebn
Lokalverbot
Inselwitz
Kinettn
A Mensch möcht i bleibn
Langsam wachs ma zamm
Samma wieda guat
Zickt’s Mi
Du schwoaza Afghane
Schaffnerlos
Gezeichnet für’s Leben
Zugaben:
Da Hofa
Blume aus dem Gemeindebau
Zentralfriedhof
Schifoan
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