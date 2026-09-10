Kultclub Chelsea feiert den 40er mit Minisex und Co.

Seit 1986 steht das Chelsea als Inbegriff für gute Musik und englischen Fußball. Zum 40er gibt’s die große Geburtstags-Konzert-Serie, bei der zwischen 24. November und 18. Dezember auch Minisex, Kreisky oder Attwenger mitfeiern.

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Die Toten Hosen spielten gleich zweimal auf. Guns N‘ Roses schmissen eine berauschte Aftershow-Party und der neue wilde Austropop von Wanda bis Bilderbuch rockte hier die ersten Konzerte. Das Chelsea, wo neben der Musik auch dem Bier und dem Fußball gefrönt wird, gilt seit 1986 einer der legendärsten Clubs der Stadt. Zuerst noch in der Piaristengasse in der Josefstadt. Seit 1995 dann in den U-Bahnbögen am Lerchenfelder Gürtel, wo Othmar Bajlicz ab 24. November auch die großen Live-Serie zum 40. Geburtstag zündet.

Chelsea Gründer Othmar Bajlicz vor dem Alten Chelsea in der Piaristengasse. © Chelsea

Neben dem Londoner Freund TV Smith und The Clashinistas (25. November.) haben sich dabei u.a. auch Minisex (4. Dezember), Heiz aus Wien (9. 12.), Kreisky (10. 12.) Mambo Kurt (16. 12.) oder Attwenger (17. 12.) als Gratulanten eingestellt.

Heinz aus Wien rocken am 9. Dezember das Chelsea. © Carla Gutjahr

Das sind die Geburtstagskonzerte im Chelsea: