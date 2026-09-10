Konzert-Serie
Kultclub Chelsea feiert den 40er mit Minisex und Co.
Die Toten Hosen spielten gleich zweimal auf. Guns N‘ Roses schmissen eine berauschte Aftershow-Party und der neue wilde Austropop von Wanda bis Bilderbuch rockte hier die ersten Konzerte. Das Chelsea, wo neben der Musik auch dem Bier und dem Fußball gefrönt wird, gilt seit 1986 einer der legendärsten Clubs der Stadt. Zuerst noch in der Piaristengasse in der Josefstadt. Seit 1995 dann in den U-Bahnbögen am Lerchenfelder Gürtel, wo Othmar Bajlicz ab 24. November auch die großen Live-Serie zum 40. Geburtstag zündet.
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Neben dem Londoner Freund TV Smith und The Clashinistas (25. November.) haben sich dabei u.a. auch Minisex (4. Dezember), Heiz aus Wien (9. 12.), Kreisky (10. 12.) Mambo Kurt (16. 12.) oder Attwenger (17. 12.) als Gratulanten eingestellt.
Das sind die Geburtstagskonzerte im Chelsea:
- 24.11. H.P. ZINKER
- 25.11. TV SMITH (UK) / THE CLASHINISTAS
- 26.11. NAKED LUNCH
- 27.11. KOMMANDO ELEFANT / DAS SCHOTTISCHE PRINZIP
- 28.11. THE DEVIL AND THE UNIVERSE
- 1.12. TOODY COLE AND HER BAND (USA) / JENNY DON´T & THE SPURS (USA)
- 2.12. EsRAP
- 3.12. FRANZ FUEXE
- 4.12. MINISEX
- 5.12. LEBER
- 7.12. FREUD
- 9.12..HEINZ AUS WIEN
- 10.12. KREISKY
- 11.12. ANKATHIE KOI
- 12.12. THE INCREDIBLE STAGGERS
- 15.12. CHRISTOPH & LOLLO
- 16.12. MAMBO KURT
- 17.12. ATTWENGER
- 18.12. COUSINES LIKE SHIT
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