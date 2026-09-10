oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Konzert-Serie

Kultclub Chelsea feiert den 40er mit Minisex und Co.

Thomas Zeidler-Künz
von
Älterer Mann mit Sonnenbrille singt auf einer Bühne und trägt ein weißes Hemd und weiße Hose.
© Thomas Zeidler
Seit 1986 steht das Chelsea als Inbegriff für gute Musik und englischen Fußball. Zum 40er gibt’s die große Geburtstags-Konzert-Serie, bei der zwischen 24. November und 18. Dezember auch Minisex, Kreisky oder Attwenger mitfeiern.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Toten Hosen spielten gleich zweimal auf. Guns N‘ Roses schmissen eine berauschte Aftershow-Party und der neue wilde Austropop von Wanda bis Bilderbuch rockte hier die ersten Konzerte. Das Chelsea, wo neben der Musik auch dem Bier und dem Fußball gefrönt wird, gilt seit 1986 einer der legendärsten Clubs der Stadt. Zuerst noch in der Piaristengasse in der Josefstadt. Seit 1995 dann in den U-Bahnbögen am Lerchenfelder Gürtel, wo Othmar Bajlicz ab 24. November auch die großen Live-Serie zum 40. Geburtstag zündet.

Auch interessant

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 11.09.2026

Paragleiter kollidierten in der Luft - Sturz auf Hausdach

4:0! ManUnited zerlegt Königsklassen-Debütant Sabah FK

Junger Mensch mit halblangen Haaren steht lächelnd vor einem Gebäude mit Glastüren.
Chelsea Gründer Othmar Bajlicz vor dem Alten Chelsea in der Piaristengasse. © Chelsea

Neben dem Londoner Freund TV Smith und The Clashinistas (25. November.) haben sich dabei u.a. auch Minisex (4. Dezember), Heiz aus Wien (9. 12.), Kreisky (10. 12.) Mambo Kurt (16. 12.) oder Attwenger (17. 12.) als Gratulanten eingestellt.

Konzert von Heinz aus Wien mit großem Leuchtschild "HEINZ" und Publikum im Vordergrund.
Heinz aus Wien rocken am 9. Dezember das Chelsea. © Carla Gutjahr

Das sind die Geburtstagskonzerte im Chelsea:

  • 24.11. H.P. ZINKER
  • 25.11. TV SMITH (UK) / THE CLASHINISTAS
  • 26.11. NAKED LUNCH
  • 27.11. KOMMANDO ELEFANT / DAS SCHOTTISCHE PRINZIP
  • 28.11. THE DEVIL AND THE UNIVERSE
  • 1.12. TOODY COLE AND HER BAND (USA) / JENNY DON´T & THE SPURS (USA)
  • 2.12. EsRAP
  • 3.12. FRANZ FUEXE
  • 4.12. MINISEX
  • 5.12. LEBER
  • 7.12. FREUD
  • 9.12..HEINZ AUS WIEN
  • 10.12. KREISKY
  • 11.12. ANKATHIE KOI
  • 12.12. THE INCREDIBLE STAGGERS
  • 15.12. CHRISTOPH & LOLLO
  • 16.12. MAMBO KURT
  • 17.12. ATTWENGER
  • 18.12. COUSINES LIKE SHIT

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Vom Geheimtipp zum Kult-Fest: Reindorfgasse feiert wieder

Selena Gomez: Zurück im Leben

Riesige Rauchsäule über Wiener City

Kultclub Chelsea feiert den 40er mit Minisex und Co.

Junta nennt Premier-Kandidaten

Intensiv-Pfleger: 'Pille gefährlicher als AstraZeneca'

Aumannplatz: Bürgerzorn in Währing

Pamela Andersons neuer Biederlook

Streit um Islamisches Zentrum Wr. Neustadt

Jüdischer Stadttempel wiedereröffnet