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11. & 12. September

Vom Geheimtipp zum Kult-Fest: Reindorfgasse feiert wieder

Nikolai Uzelac
von
Viele Menschen sitzen und stehen an Biertischen unter Bäumen beim Reindorfgassenfest.
© Elke Danner | WKW
Der Hochsommer ist vorbei und das Grätzel kommt zusammen: Am Wochenende stehen beim alljährlichen Reindorfgassenfest wieder Markstandln, Live-Musik und ein Programm für die ganze Familie am Plan.
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Kaum ist die Sommerhitze zu Ende, hält in einer der charmantesten Gassen Wiens wieder das blühende Leben Einzug. Am 11. und 12. September nämlich verwandelt das Reindorfgassenfest den 15. Bezirk in einen Hotspot für Familien, Musikliebhaber und Kulinarik-Fans, wenn zwischen eng aneinandergereihten Marktstandln eine lockere, fast dörfliche Atmosphäre inmitten der Großstadt entsteht. Food-Trucks, Second-Hand-Stände und eine bunte Auswahl an Kunsthandwerk sorgen genauso wie Live-Bands, DJs und Walking Acts dafür, dass auf die Besucher hinter jeder Ecke etwas Neues wartet.

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Das Herzstück des Festes, das sich auf einer Länge von knapp 500 Metern erstreckt, sind die drei Bühnen mit mehr als 25 Programmpunkten. Mit von der Partie sind heuer unter anderem Mira Lu Kovacs, Al Cook, Wiener Brut sowie zahlreiche weitere lokale wie überregionale Künstler. Und auch Familien kommen voll auf ihre Kosten: Auf der Bühne Süd etwa wird ein umfangreiches Kinderprogramm samt Mitmach-Shows für die Jüngsten (ab drei Jahren) geboten. Der Eintritt ist wie jedes Jahr kostenlos, gefeiert wird am Freitag sowie am Samstag jeweils von 14 bis 22 Uhr.

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