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Musical-Coup

"Der König der Löwen" sperrt das Theater im Prater auf

Thomas Zeidler-Künz
von
Mehrere Tänzer in Löwinnenkostümen springen dynamisch auf einer Bühne mit blauem Hintergrund.
© Disney
Im Herbst 2027 eröffnet das Theater im Prater. Zum Auftakt gibt’s einen wahren Musical-Leckerbissen. Die Österreich-Premiere von "Der König der Löwen"
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Das Theater im Prater wird im Herbst 2027 mit einem Kracher eröffnet. Pünktlich zum 30-jährigen Jubiläum des Broadway-Originals holt ATG Entertainment die weltweit erfolgreiche Musical-Produktion von "Der König der Löwen" nach Wien. Der Disney-Hit mit dem Oscar-prämierten Soundtrack von Elton John wird in deutscher Sprache als langfristig angelegte En-Suite-Produktion in der Bundeshauptstadt aufgeführt. Der Kartenvorverkauf für die Erfolgs-Produktion startet noch in diesem Jahr.

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Modernes Theatergebäude im Prater mit Glasfassade, Besuchergruppen und Riesenrad im Hintergrund.
2027 eröffnet ein neuer Musical-Tempel in Wien: Das Theater im Prater © Haworth Tompkins

Der "König der Löwen" gilt seit der Uraufführung im Jahr 1997 als einer der größten Musical-Hits: 130 Millionen Besucher bei  32 internationalen Produktionen in über 100 Städten in 24 Ländern. Damit übertreffen Simba, Mufasa, Nala und Co,  jeden anderen Films, jede Broadway-Show oder jedes andere Unterhaltungsprodukt in der Kinogeschichte. Derzeit laufen weltweit neun Inszenierungen des Stücks gleichzeitig.

Darsteller als Simba auf dem Königsfelsen vor orangefarbenem Hintergrund, inspiriert von „Der König der Löwen“.
Der König der Löwen" zeigt natürlich auch "Simba am Königsfelsen" © Disney

Das Meisterwerk besticht durch die legendäre Musik von Sir Elton John mit den Lyrics von Tim Rice – in der gefeierten deutschen Übersetzung von Michael Kunze. Ergänzt wird die musikalische Welt durch kraftvolle Beiträge des südafrikanischen Musikers Lebo M sowie von Hans Zimmer, Mark Mancina und Jay Rifkin.

Bühnenbild aus Disneys DER KÖNIG DER LÖWEN mit Darstellern und Giraffen vor roter Sonne.
"Der König der Löwen" verzaubert ab Herbst 2027 Wien. © Disney

Zum Bühnenjubiläum kommt "Der König der Löwen" – in der gefeierten deutschen Übersetzung von Michael Kunze nun erstmals nach Wien. 1.800 Besucher haben im Theater im Prater, das nach einem Entwurf der renommierten Architekturbüros Haworth Tompkins aus London und Dietrich Untertrifaller aus Wien, errichtet wird Platz. Der neue Musical-Tempel setzt auch auf eine einladende Glas- und Holzfassade, modernste Bühnentechnik und perfekte Sichtlinien.

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