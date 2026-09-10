Musical-Coup
"Der König der Löwen" sperrt das Theater im Prater auf
Das Theater im Prater wird im Herbst 2027 mit einem Kracher eröffnet. Pünktlich zum 30-jährigen Jubiläum des Broadway-Originals holt ATG Entertainment die weltweit erfolgreiche Musical-Produktion von "Der König der Löwen" nach Wien. Der Disney-Hit mit dem Oscar-prämierten Soundtrack von Elton John wird in deutscher Sprache als langfristig angelegte En-Suite-Produktion in der Bundeshauptstadt aufgeführt. Der Kartenvorverkauf für die Erfolgs-Produktion startet noch in diesem Jahr.
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Der "König der Löwen" gilt seit der Uraufführung im Jahr 1997 als einer der größten Musical-Hits: 130 Millionen Besucher bei 32 internationalen Produktionen in über 100 Städten in 24 Ländern. Damit übertreffen Simba, Mufasa, Nala und Co, jeden anderen Films, jede Broadway-Show oder jedes andere Unterhaltungsprodukt in der Kinogeschichte. Derzeit laufen weltweit neun Inszenierungen des Stücks gleichzeitig.
Das Meisterwerk besticht durch die legendäre Musik von Sir Elton John mit den Lyrics von Tim Rice – in der gefeierten deutschen Übersetzung von Michael Kunze. Ergänzt wird die musikalische Welt durch kraftvolle Beiträge des südafrikanischen Musikers Lebo M sowie von Hans Zimmer, Mark Mancina und Jay Rifkin.
Zum Bühnenjubiläum kommt "Der König der Löwen" – in der gefeierten deutschen Übersetzung von Michael Kunze nun erstmals nach Wien. 1.800 Besucher haben im Theater im Prater, das nach einem Entwurf der renommierten Architekturbüros Haworth Tompkins aus London und Dietrich Untertrifaller aus Wien, errichtet wird Platz. Der neue Musical-Tempel setzt auch auf eine einladende Glas- und Holzfassade, modernste Bühnentechnik und perfekte Sichtlinien.
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