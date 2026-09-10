TV-Hammer nach ARD-Aus: Mross wechselt zu RTL!

Kaum ist das bittersüße Aus für seine ARD-Kultshow "Immer wieder sonntags" besiegelt, zaubert Stefan Mross den nächsten Paukenschlag aus dem Hut. Der Moderator wechselt blitzartig die Fronten und heuert ausgerechnet bei Konkurrent RTL an – und das an der Seite von keinem Geringeren als Stefan Raab.

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Damit hat wohl niemand so schnell gerechnet: Erst vor wenigen Tagen flimmerte die letzte Ausgabe von "Immer wieder sonntags" über die Bildschirme, nun steht Schlager-Star Stefan Mross schon wieder vor den TV-Kameras. Allerdings nicht mehr beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern beim Privatsender RTL.

Das Timing könnte kaum spektakulärer sein. Am 6. September lief das emotionale Aus für seine ARD-Sendung über den Schirm – ein Abschied, der dem 50-Jährigen sichtlich naheging. Doch Trübsal blasen ist nicht angesagt: Wie RTL nun offiziell bestätigte, feiert Mross bereits am 17. September sein überraschendes Comeback in einer Spezialausgabe der Show von Entertainer Stefan Raab (59).

Oktoberfest-Gaudi kurz vor dem Wiesn-Start

Der Anlass für den überraschenden Coup liegt auf der Hand: Die kultige Münchner Wiesn steht vor der Tür. RTL kündigte die einstündige Spezialausgabe vollmundig an: "Das weltgrößte Volksfest steht an: Aus diesem Anlass zelebriert Entertainer Stefan Raab gemeinsam mit Volksmusik-Star und Moderator Stefan Mross die kultige Münchner Wiesn."

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Ausgestrahlt wird das Spektakel punktgenau kurz vor dem offiziellen Anstich auf der Theresienwiese am 19. September.

Einmaliges Gastspiel oder neuer RTL-Deal?

Ob es sich dabei lediglich um einen einmaligen Wiesn-Ausflug handelt oder ob der blitzschnelle Wechsel zum Kölner Privatsender den Auftakt für eine größere, dauerhafte Zusammenarbeit markiert, lassen derzeit sowohl Mross als auch RTL offen. Offizielle Pläne für feste Folgeprojekte gibt es bislang zwar noch nicht, doch die Gerüchteküche brodelt nach diesem Paukenschlag natürlich gewaltig.