Carpendales: Auch Annemarie frisch verliebt

Annemarie und Wayne Carpendale haben nach 19 Jahren ihre Trennung bekannt gegeben. Beide zeigen sich trotz des Ehe-Aus weiter vertraut und haben bereits neue Begleiter.

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Nach fast 19 gemeinsamen Jahren haben Annemarie (48) und Wayne Carpendale (49) ihr Ehe-Aus öffentlich gemacht. Am Montag bestätigten beide auf Instagram, dass sie bereits seit Anfang des Jahres kein Liebespaar mehr sind. Trotz der offiziellen Verkündung wohnen die Moderatoren weiterhin gemeinsam mit ihrem Sohn unter einem Dach, tragen ihre Eheringe und pflegen ein harmonisches Verhältnis. Am Dienstagabend standen die beiden in Wien sogar schon wieder gemeinsam auf der Bühne, um eine Charity-Veranstaltung für schwer kranke Kinder zu moderieren.

Wayne und Annemarie Carpendale © Andreas Tischler / Vienna Press

Neue Liebe für den Moderator

Wie am Dienstag durch Fotos aus dem Wörthersee-Urlaub bekannt wurde, ist Wayne Carpendale neu verliebt. Bei seiner neuen Partnerin handelt es sich um eine Österreicherin mit zwei Kindern, die aus dem Freundeskreis des Paares stammt. Die beiden zeigten sich in Velden und am Strand in Apulien vertraut und schmusten im Meer. Annemarie wusste über die Beziehung ihres Ex-Partners Bescheid.

Wayne Carpendale mit neuer Freundin in Velden © Privat

Vertraute Blicke in der Modeszene

Auch Annemarie Carpendale zeigt sich seit etwa vier Monaten regelmäßig mit einem Münchner Unternehmer aus der bayerischen Modeszene, der früher eng mit Uschi Glas’ Sohn Ben Tewaag befreundet war. Der zweifache Vater wohnt nur wenige Autominuten entfernt und gehört ebenfalls zum Freundeskreis. Bekannte berichten gegenüber der "Bild"-Zeitung, dass sich die beiden liebevoll "Schatz" nennen. Offiziell wiegelt die Moderatorin über ihr Management jedoch ab und erklärt, dass es derzeit niemand Festes an ihrer Seite gebe.

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Kleine Unterschiede in den Statements

Bei den Statements zur Trennung gab es ein auffälliges Detail. Während Wayne Carpendale in seiner Instagram-Story formulierte: "Wir sind nicht mehr zusammen", betonte Annemarie: "Wir sind gerade nicht zusammen." Trotz der neuen Lebenssituation möchten beide weiterhin als Familie und gemeinsames Team zusammenarbeiten.