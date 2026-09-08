Carpendales getrennt
Nach Trennung: Wayne schmust schon mit einer feschen Brünetten
Der 49-jährige Wayne Carpendale und die 48-jährige Annemarie Carpendale leben nach beinahe zwei Jahrzehnten als Paar nicht mehr zusammen als Eheleute. Das Umfeld sowie Familie und Freunde sind über die Trennung informiert.
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Leben gemeinsam
Um ihrem achtjährigen Sohn Mads weiterhin ein familiäres Umfeld zu bieten, wohnen beide nach wie vor gemeinsam in ihrem Haus in München. Als Grund für das Ehe-Aus gilt eine zunehmende Auseinanderentwicklung der jeweiligen Lebenswelten im Laufe der Zeit.
Momente in Apulien
Kürzlich genoss Wayne Carpendale die Sonne an einem öffentlichen Strand nahe Monopoli in Apulien. Das Verhalten vor Ort zeichnete sich durch folgende Punkte aus:
- Vertrautes Kuscheln und Küsse im Wasser mit einer brünetten Frau.
- Entspannte Stunden auf einer Liege in einem lokalen Beachclub.
- Gelöstes Auftreten mitten unter den übrigen Urlaubsgästen.
Annemarie im Münchener Nachtleben
Auch Annemarie Carpendale geht es den Umständen entsprechend gut. Sie verbringt derzeit viel Zeit mit ihrer engen Freundin Conny Lehmann, der ehemaligen Ehefrau von Jens Lehmann. Die beiden Freundinnen sind regelmäßig gemeinsam in München unterwegs und nutzen die Zeit für Aktivitäten im Nachtleben.
Ende einer Liebe
Das Paar war seit 2007 zusammen, heiratete im Jahr 2013 und bekam 2018 den gemeinsamen Sohn.
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