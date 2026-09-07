Nach 13 Jahren:
Liebes-Aus bei Annemarie und Wayne Carpendale
Das Moderatorenpaar Annemarie (48) und Wayne Carpendale (49) gilt seit Jahren als ein echtes Traumpaar im Fernsehen. Im Jahr 2013 heirateten die beiden auf der Insel Ibiza, fünf Jahre später krönte der gemeinsame Sohn Mads (8) ihr Familienglück. Nun ist diese Beziehung jedoch Vergangenheit, wie die "Bunte" weiß.
Kennenlernen auf der Partyinsel
Der gemeinsame Weg der beiden begann im Jahr 2007 auf Mallorca. Wayne Carpendale, der Sohn von Schlager-Legende Howard Carpendale (80), war damals frisch von Sängerin Yvonne Catterfeld (46) getrennt. Auch Annemarie war zu diesem Zeitpunkt Single. Auf einer Party unterhielten sich die beiden intensiv und tauschten ihre Telefonnummern aus.
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Ende einer langen Liebe
Aus dieser ersten Begegnung entwickelte sich eine jahrelange Partnerschaft, die nun ihr Ende gefunden hat. Wie oe24 erfuhr, soll Wayne Carpendale bereits im Hochsommer mit einer anderen Frau in Velden am Wörthersee gesichtet worden sein.
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