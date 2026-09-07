Kelly Osbourne: "Wusste nicht, dass ich so aussehe"

41-Jährige sprach in Interview über ihren Gewichtsverlust nach dem Tod ihres Vaters Ozzy Osbourne

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London. Kelly Osbourne hat nach eigener Aussage erst dank eines Fotos bemerkt, wie stark sie nach dem Tod ihres Vaters Ozzy Osbourne abgenommen hatte. Das Bild habe sie bei der Anprobe eines Outfits für die Grammy-Verleihung gezeigt, erzählte sie der "Mail on Sunday". "Ich sagte: 'Das ist erschreckend. Ich wusste nicht, dass ich so aussehe!' Meine Wirbelsäule - man hat jeden einzelnen Knochen gesehen."

Kelly Osbournes Vater Ozzy, legendärer Frontmann der Heavy-Metal-Band Black Sabbath, war im Juli 2025 im Alter von 76 Jahren gestorben.

"Konnte nicht sehen, was andere Leute gesehen haben"

Seitdem hatte der Gewichtsverlust seiner Tochter Schlagzeilen gemacht. Sie selbst sei sich des Problems aber zunächst gar nicht bewusst gewesen, sagte die 41-Jährige der Zeitung. "Ich konnte nicht sehen, was andere Leute gesehen haben, weil ich so sehr gelitten habe. Ich habe einfach nur einen gebrochenen Menschen gesehen." Vor lauter Schmerz habe sie keinen Hunger mehr verspürt.

Bei der Grammy-Verleihung im Februar, bei der Ozzy Osbournes Lebenswerk gewürdigt wurde, griff seine Tochter zu ungewöhnlichen Mitteln, um ihr geringes Gewicht zu verschleiern - aus Angst, ihr Körper könne vom Gedenken an ihren Vater ablenken. "Ich habe eine Perücke getragen, um mein Gesicht zu verbergen", sagte sie der Zeitung. Außerdem habe ihr Styling-Team Kleidung gewählt, die sie nicht noch dünner habe aussehen lassen.