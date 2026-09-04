Geheim Tripp
Johnny Depp kam mit dem "Nachtbus" nach Wien
"Wir sind die teuerste Barband der Welt und feiern unsere totgesoffenen Freunde!" Am Samstag (5. September) um 20.15 Uhr legt Johnny Depp als Musiker in St. Pölten los. Nach einem Grusel-Video, wo man allesamt aus Särgen entsteigt, eröffnen die Hollywood Vampires mit "I Want My Now" ihr einziges Österreich-Konzert. Depp, Alice Cooper, Aerosmith-Star Joe Perry und Band-Mastermind Tommy Henriksen verbeugen sich dabei auch vor David Bowie („Heroes“), The Who („Baba O’Riley“) oder The Doors („Roadhouse Blues“)
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Dazu gibt’s beim VAZ Open Air neben den Klassikern von Cooper (School’s Out) und Aerosmith (Walk This Way) auch den AC/DC Kracher "Highway To Hell". Und der ist durchaus wörtlich zu nehmen. Denn die "Vampires" kamen wirklich über die Südautobahn nach Wien. Am Freitag um 4 Uhr früh. Nach 368 Kilometer Fahrt aus Zagreb. „Johnny liebt es, im Tourbus zu sein. Auch weil es sich wie ein fahrender Jahrmarkt anfühlt," erklärt Henriksen im oe24-Interview die unkonventionelle Anreise.
Schräg ist auch sein musikalischer Zugang: "Er ist kein großartiger Musiker, aber ein Allround-Künstler. Vielleicht sogar ein Genie. Er spielt genauso Gitarre, wie er schauspielert. Mit einer gewissen Lässigkeit" zieht Hendriksen vor ihm den Hut. "Johnny passt somit perfekt zu den Vampires, weil wir sind ja alle keine großen Musiker, sondern gehen das alles eher mit einer "Leck mich am Arsch"-Mentalität an!" Nachzuhören am Samstag beim einzigen Österreich Konzert der "Vampires" in St. Pölten.
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