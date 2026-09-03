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Sydney Sweeney: Sexy Transparentlook in Venedig

SR
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© GC Images
Die Ankunft von Sydney Sweeney bei den Filmfestspielen in Venedig sorgt im Netz mit einem gewagten Spitzen-Look für helle Aufregung.
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Die bekannte Schauspielerin machte bei ihrer Landung in Italien eine spektakuläre Figur. Sydney Sweeney präsentierte sich zur Eröffnung der Filmfestspiele in Venedig in einem gewagten, hautfarbenen Spitzen-Oberteil, das nur das Nötigste bedeckte und mit verspielten Rüschen verziert war. Durch transparente Netzeinsätze war ihre Rumpfmitte komplett sichtbar, was bei den Fotografen vor Ort für großes Aufsehen sorgte.

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Sydney Sweeney © GC Images

Mutiger Look in Italien

Dazu kombinierte sie knielange Bermuda-Shorts im exakt gleichen Ton. Sydney Sweeney setzte bei diesem Auftritt in Venedig voll auf den Fast-Nackt-Trend und rundete das gesamte Outfit mit durchsichtigen Absatzschuhen ab, die den Eindruck erweckten, sie würde barfuß laufen. Das gewagte Spitzen-Oberteil passt zudem perfekt zum neuesten Launch ihrer eigenen Dessous-Marke Syrn.

Sydney Sweeney © GC Images

Die edlen Accessoires

Neben dem auffälligen Rüschen-Top komplettierte sie ihren modischen Auftritt vor Ort mit luxuriösen Stücken:

  • Einer edlen Tasche von Fendi.
  • Einer passenden dunklen Sonnenbrille.
  • Glänzenden Diamantohrringen an den Ohren.

Die Darstellerin besuchte die Filmfestspiele bereits in den Jahren 2022, 2023 und 2024, wobei sie unter anderem als Botschafterin für Armani Beauty im Einsatz war. Mit diesem spektakulären Auftritt in Venedig hat Sydney Sweeney die Messlatte für die kommenden Tage auf dem roten Teppich bereits extrem hoch gelegt.

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