oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Stars am Lido

Hollywood strahlt am Red Carpet in Venedig

George und Amal Clooney
© Getty Images
Die 83. Internationalen Filmfestspiele in Venedig sind eröffnet. Auf dem roten Teppich am Lido präsentieren sich die Filmstars mit glamourösen Looks.
OE24 auf Google bevorzugen

Die 83. Internationalen Filmfestspiele in Venedig finden von Mittwoch bis Samstag, 12. September, statt. Auf dem roten Teppich werden die ganz großen Filmstars und glamouröse Outfits präsentiert. Amal Clooney erschien in einem gerafften schwarzen Kleid mit geradem Ausschnitt und sehr feinen Spaghettiträgern. An ihrer Seite zeigte sich George Clooney in einem klassischen Anzug, der beim Auftakt des Events den Ehrenpreis für sein Lebenswerk erhielt.

George und Amal Clooney
George und Amal Clooney © Getty Images for Peugeot

Prominente Gäste bei den Filmfestspielen

Laura Dern
Laura Dern © EPA

Überreicht wurde die Auszeichnung von der Schauspielerin Laura Dern, die ein ausgestelltes rosafarbenes Kleid trug. Bei der Eröffnungsgala fand zudem die Weltpremiere des Films "Ink" statt. Auch die Präsidentin der Wettbewerbsjury, Maggie Gyllenhaal, zeigte sich mit einem besonders herzlichen Lächeln in einer drapierten Robe in dunklem Navyblau.

Maggie Gyllenhaal
Maggie Gyllenhaal © Getty Images for Peugeot

Weltpremiere und auffällige Roben

Claire Foy
Claire Foy © Getty Images for Netflix

In einer bodenlange roten Robe mit passenden Handschuhen wurde "Ink"-Darstellerin Claire Foy auf dem roten Teppich gesehen. Auch das Model Alessandra Ambrosio präsentierte sich vor den Fotografen und schritt in einem figurbetonten schwarzen Kleid über den roten Teppich am Lido.

Alessandra Ambrosio
Alessandra Ambrosio © Getty Images for Peugeot

Auch interessant

Enger Vertrauter verlässt König Charles III. nach 22 Jahren

Katy Perry spricht über ihre Liebe zu Justin Trudeau

Häuser von Kult-Rapper Capital Bra drohen Zwangsversteigerung

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Hass-Attacke auf schwangere Anne Hathaway!

Katy Perry spricht über ihre Liebe zu Justin Trudeau

Hollywood strahlt am Red Carpet in Venedig

Dolly Parton (†80): Jetzt kommen die Mega-Tribute-Konzerte

Auftakt in Venedig mit Clooney und Wirbel

Aniston-Freund verrät geheimes Liebesrezept

Gewinnspiel: Ihre letzte Chance auf Johnny Depp

Brad Pitt & Ines de Ramon: Kommt jetzt die Hochzeit?

Katie Price: Scheidung nach Betrugs-Drama

Dolly Parton: Vandalen beschädigen Stern!