Hollywood strahlt am Red Carpet in Venedig

Die 83. Internationalen Filmfestspiele in Venedig sind eröffnet. Auf dem roten Teppich am Lido präsentieren sich die Filmstars mit glamourösen Looks.

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Die 83. Internationalen Filmfestspiele in Venedig finden von Mittwoch bis Samstag, 12. September, statt. Auf dem roten Teppich werden die ganz großen Filmstars und glamouröse Outfits präsentiert. Amal Clooney erschien in einem gerafften schwarzen Kleid mit geradem Ausschnitt und sehr feinen Spaghettiträgern. An ihrer Seite zeigte sich George Clooney in einem klassischen Anzug, der beim Auftakt des Events den Ehrenpreis für sein Lebenswerk erhielt.

George und Amal Clooney © Getty Images for Peugeot

Prominente Gäste bei den Filmfestspielen

Laura Dern © EPA

Überreicht wurde die Auszeichnung von der Schauspielerin Laura Dern, die ein ausgestelltes rosafarbenes Kleid trug. Bei der Eröffnungsgala fand zudem die Weltpremiere des Films "Ink" statt. Auch die Präsidentin der Wettbewerbsjury, Maggie Gyllenhaal, zeigte sich mit einem besonders herzlichen Lächeln in einer drapierten Robe in dunklem Navyblau.

Maggie Gyllenhaal © Getty Images for Peugeot

Weltpremiere und auffällige Roben

Claire Foy © Getty Images for Netflix

In einer bodenlange roten Robe mit passenden Handschuhen wurde "Ink"-Darstellerin Claire Foy auf dem roten Teppich gesehen. Auch das Model Alessandra Ambrosio präsentierte sich vor den Fotografen und schritt in einem figurbetonten schwarzen Kleid über den roten Teppich am Lido.