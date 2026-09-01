Hass-Attacke auf schwangere Anne Hathaway!

Das geplante Rennfahrer-Sequel "Tage des Donners" sorgt bereits vor Drehbeginn für heftigen Wirbel in Hollywood. Der einstige Co-Star Randy Quaid schießt scharf gegen die Besetzung von Anne Hathaway und fordert die Rückkehr von Nicole Kidman.

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Noch bevor die ersten Rennwagen in der mit Spannung erwarteten Fortsetzung des legendären Klassikers wieder Gummi auf den heißen Asphalt brennen, fliegen in der Traumfabrik bereits heftig die Fetzen. Hollywood-Star Tom Cruise hatte erst kürzlich gemeinsam mit Anne Hathaway in einem vielbeachteten Video die Fortsetzung des rasanten Dramas angekündigt, in dem sie eine der Hauptrollen übernehmen soll. Doch diese Besetzung stößt bei einem ehemaligen Weggefährten auf wütenden Protest und sorgt für einen handfesten Eklat im Netz.

Schauspieler Randy Quaid, der im Originalfilm die Rolle des einflussreichen Teambesitzers Tim Daland verkörperte, schoss auf der Social-Media-Plattform X in einer beispiellosen Schärfe gegen die Oscar-Preisträgerin. Neben persönlichen Beleidigungen fordert der Darsteller vor allem die Rückkehr einer ganz bestimmten Frau an die Seite von Tom Cruise.

Wüste Angriffe gegen schwangere Kollegin

In seinen Beiträgen ließ Randy Quaid jeglichen kollegialen Respekt vermissen. Er ging die schwangere Anne Hathaway verbal scharf an und stellte ihre Eignung für den Actionfilm infrage. Seine Kritik driftete dabei schnell in den persönlichen Bereich ab, als er ihre Attraktivität öffentlich attackierte und sich abfällig über ihre Schwangerschaft äußerte. Er bezeichnete sie als eine schreckliche Wahl und ätzte unverblümt im Netz: "Anne ist nicht sexy, denn – falls du es noch nicht bemerkt hast – sie ist schwanger."

Diese heftige verbale Entgleisung stieß bei vielen Filmfans auf pures Entsetzen. Es wird spekuliert, dass hinter dem wütenden Posting vor allem persönlicher Frust darüber steckt, dass Quaid selbst im Gegensatz zu Tom Cruise im kommenden Sequel offenbar keine Berücksichtigung mehr fand.

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Nicole Kidman soll zurückkehren

Anstatt auf Anne Hathaway zu setzen, fordert Randy Quaid lautstark die Verpflichtung von Tom Cruises berühmter Ex-Frau Nicole Kidman. Die Oscar-Preisträgerin hatte im ersten Teil die weibliche Hauptrolle der Ärztin Dr. Claire Lewicki gespielt, die sich auf der Leinwand und später auch im echten Leben in den draufgängerischen Rennfahrer Cole Trickle verliebte. Für den ehemaligen Co-Star gehört die gebürtige Australierin einfach untrennbar zu dem Rennsport-Klassiker dazu.

Auf der Online-Plattform X richtete er deshalb eine unmissverständliche und direkte Botschaft an den Hauptdarsteller und Produzenten Tom Cruise. Der Star brauche für den Erfolg des Sequels unbedingt das Originalmädchen an seiner Seite: "Wir brauchen Nicole."

Nur mit Nicole Kidman könne der Film die magische Atmosphäre des Originals wiederbeleben, so die lautstarke Überzeugung des Schauspielers.

Nicole Kidman © APA/AFP/FREDERIC J. BROWN

Politischer Streit im NASCAR-Milieu

Neben den persönlichen Angriffen auf Hathaways Aussehen zog der bekennende Donald-Trump-Unterstützer auch eine politische Trennlinie. Er warf der Schauspielerin vor, linksgerichtet und woke zu sein, was seiner Meinung nach überhaupt nicht zum traditionellen NASCAR-Publikum passe, das er primär als konservative Unterstützer des amerikanischen Ex-Präsidenten charakterisierte: "Anne Hathaway ist eine Linke, sie ist woke und eine schreckliche Wahl für das 'Tage des Donners'-NASCAR-Publikum, das aus MAGA-Anhängern besteht."

Für ihn stehe fest, dass nur eine reife, sexy Frau wie Nicole Kidman an Toms Seite passe. Ob Kidman tatsächlich für ein überraschendes Comeback bereitsteht, ist derzeit völlig unklar. Sicher ist jedoch, dass sich Tom Cruise von den wirren Sprüchen seines ehemaligen Kollegen nicht vom Erfolgsweg abbringen lassen wird. Gemeinsam mit Anne Hathaway wird er im Kino mit Sicherheit wieder ordentlich Gas geben und das Sequel zum Erfolg führen.