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Kylie Minogue knackt mit DIESEM Hit die Milliardenmarke

Kylie Minogue
© Splash News
Kylie Minogues Hit "Can’t Get You Out of My Head" hat eine Milliarde Streams geknackt. 25 Jahre nach Release schreibt der Song erneut Popgeschichte.
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Der Kulthit der 58-jährigen Australierin wurde offiziell in den exklusiven "Billions Club" des Streamingdienstes aufgenommen. Laut "The Sun" wird "Can't Get You Out Of My Head" derzeit rund 850.000 Mal pro Tag gestreamt. Der Ohrwurm weckt bei Kids der 2000er Erinnerungen an Discman, CD-Player, Bravo-Poster sowie Musikvideos auf MTV und VIVA.

Einzug in den Billions Club

Die Sängerin zählt zu den größten Stars der Musikgeschichte und freut sich über die erreichte Marke auf Spotify. Auf Instagram feiert Kylie Minogue den Meilenstein mit Erinnerungsfotos von Outfit- und Stylingproben vor dem Videodreh.

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Erinnerungsfotos an den ikonischen Videodreh

Zu sehen ist die Künstlerin vor 25 Jahren bei den Vorbereitungen für ihren weißen Kapuzen-Jumpsuit mit tiefem Dekolleté, der als ikonischer Pop-Look gilt. Kylies Stylist William Baker (53) beschrieb den Look später als "pure but kind of slutty at the same time" – also "unschuldig, aber gleichzeitig irgendwie auch ein bisschen nuttig".

Erfolg Jahrzehnte nach dem Release

Kylie bedankte sich bei ihren Unterstützern: "Vielen Dank an alle auf der ganzen Welt, die gestreamt, mitgesungen, getanzt und mitgefiebert haben". Als der Song am 8. September 2001 erschien, existierte Spotify noch gar nicht. Der Track wurde auf CD gekauft, lief im Radio sowie in Musikshows in Dauerschleife und erreicht nun per Streaming die Milliardenmarke.

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