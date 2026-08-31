Kylie Minogue knackt mit DIESEM Hit die Milliardenmarke

Kylie Minogues Hit "Can’t Get You Out of My Head" hat eine Milliarde Streams geknackt. 25 Jahre nach Release schreibt der Song erneut Popgeschichte.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Kulthit der 58-jährigen Australierin wurde offiziell in den exklusiven "Billions Club" des Streamingdienstes aufgenommen. Laut "The Sun" wird "Can't Get You Out Of My Head" derzeit rund 850.000 Mal pro Tag gestreamt. Der Ohrwurm weckt bei Kids der 2000er Erinnerungen an Discman, CD-Player, Bravo-Poster sowie Musikvideos auf MTV und VIVA.

Einzug in den Billions Club

Die Sängerin zählt zu den größten Stars der Musikgeschichte und freut sich über die erreichte Marke auf Spotify. Auf Instagram feiert Kylie Minogue den Meilenstein mit Erinnerungsfotos von Outfit- und Stylingproben vor dem Videodreh.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Erinnerungsfotos an den ikonischen Videodreh

Zu sehen ist die Künstlerin vor 25 Jahren bei den Vorbereitungen für ihren weißen Kapuzen-Jumpsuit mit tiefem Dekolleté, der als ikonischer Pop-Look gilt. Kylies Stylist William Baker (53) beschrieb den Look später als "pure but kind of slutty at the same time" – also "unschuldig, aber gleichzeitig irgendwie auch ein bisschen nuttig".

Dieser Youtube Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Youtube“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Erfolg Jahrzehnte nach dem Release

Kylie bedankte sich bei ihren Unterstützern: "Vielen Dank an alle auf der ganzen Welt, die gestreamt, mitgesungen, getanzt und mitgefiebert haben". Als der Song am 8. September 2001 erschien, existierte Spotify noch gar nicht. Der Track wurde auf CD gekauft, lief im Radio sowie in Musikshows in Dauerschleife und erreicht nun per Streaming die Milliardenmarke.