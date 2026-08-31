Beckham-Sprössling rockt das Reading Festival

Musik liegt bei den Beckhams offenbar in der Familie. Während Cruz Beckham mit seiner Band The Breakers beim Reading Festival auf der Bühne stand, feuerte ihn der gesamte Beckham-Clan aus dem Publikum an.

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Für Cruz Beckham war es ein besonderer Auftritt: Der 21-Jährige feierte mit seiner Band The Breakers sein Festival-Debüt beim großen Reading Festival in England.

Mit dabei war fast die gesamte Familie. Victoria und David Beckham standen gemeinsam mit ihren Kindern Romeo und Harper am Bühnenrand und unterstützten Cruz bei seinem Auftritt. Auch der Dauerregen konnte die Stimmung der berühmten Familie offenbar nicht trüben.

Besonders Harper Beckham fiel im Publikum auf. Die 15-Jährige strahlte während des Auftritts ihres großen Bruders und verfolgte die Show gemeinsam mit ihrem Bruder Romeo und Cruz’ Freundin Jackie Apostel.

Harper zieht alle Blicke auf sich

Harper ist das jüngste der vier Beckham-Kinder und das einzige Mädchen der Familie. Beim Festival erschien sie in einem lässigen Look mit einer übergroßen Field-Jacke im Military-Stil, Jeansrock und Hunter-Gummistiefeln.

© Getty Images

Ein Festival-Besucher berichtete der "Daily Mail", die Familie sei gekommen, um Cruz zu unterstützen: "Sie sind alle da, hören zu und unterstützen Cruz."

Neben Harper wurde außerdem ein junger Musiker gesichtet, der sich auf Instagram z1.on nennt. Er soll mit Cruz und Gene Gallagher befreundet sein. Gallagher ist der Sohn von Oasis-Sänger Liam Gallagher und trat mit seiner Band bereits am Vortag beim Festival auf.

Cruz auf großer Musik-Mission

Für Cruz ist der Auftritt in Reading ein weiterer Höhepunkt eines erfolgreichen Musikjahres. Mit The Breakers war er bereits in Großbritannien und Europa unterwegs und spielte zuletzt ausverkaufte Konzerte.

© Redferns

Anfang August veröffentlichte die Band zudem die EP "Wear & Tear". Darauf verarbeitet Cruz nach eigenen Worten ganz unterschiedliche Erfahrungen: "Wir haben Höhen und Tiefen erlebt, Liebe und Schmerz, Eifersucht, Verzweiflung – wir haben gelebt und gelernt."

Der Musiker scheint damit endgültig seinen eigenen Weg gefunden zu haben – und seine Familie steht geschlossen hinter ihm.

Victoria und David platzen vor Stolz

Dass Cruz seine Eltern mit seiner Musik emotional berührt, ist nicht neu. Schon bei einem früheren Auftritt vor Familie und Freunden kämpften Victoria und David mit den Tränen.

© PA Images via Getty Images

Victoria schrieb damals voller Stolz über ihren Sohn: "Du siehst so glücklich aus, Cruz, und wir könnten nicht stolzer sein."

Beim Reading Festival dürfte dieser Stolz nun noch einmal gewachsen sein.