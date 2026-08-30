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Im September

Termin für Beisetzung von König Harald steht fest

Menschen gehen durch eine U-Bahn-Station mit Porträts eines älteren Mannes in Uniform an den Wänden.
© APA/AFP/ODD ANDERSEN
Das Datum für das Begräbnis des norwegischen Königs Harald V. steht fest: Am 9. September nehmen Familie, Freunde und das norwegische Volk in Oslo Abschied von dem Monarchen.
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Das teilte das Königshaus mit. Der Tag soll im Kreis der engsten Familie in der Schlosskapelle beginnen, wie die Nachrichtenagentur NTB berichtete. Der Sarg mit dem König soll dann in einem großen Trauerzug zum Osloer Dom überführt werden.

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Ein Porträt von König Harald V. von Norwegen auf einer Gedenk-Tafel in einer Osloer Station.
© APA/AFP/ODD ANDERSEN

An der Prozession nehmen laut der Agentur die Königsfamilie, Repräsentanten des öffentlichen Lebens und Gäste aus dem In- und Ausland teil. Das dänische Königspaar sagte seine Teilnahme an dem Begräbnis am Sonntag bereits zu - König Frederik und Königin Mary verschieben dafür einen Staatsbesuch in Belgien.

In der Domkirche findet die Trauerfeier statt - wie schon bei Haralds Vater König Olav im Jänenr 1991. Im Anschluss soll laut NTB ein weiterer Trauerzug - dann in deutlich kleinerem Rahmen - zur letzten Ruhestätte des Königs in der Kirche von Akershus folgen.

Besucher können zuvor noch Abschied nehmen

König Harald V. von Norwegen war am frühen Freitagmorgen gestorben. Den Thron hat sein Sohn, der neue König Haakon VIII., geerbt. Haralds Sarg befindet sich derzeit in einem Saal des Königsschlosses in Oslo. Am Montag soll er in die Schlosskapelle gebracht werden.

Bis zum Tag vor der Beisetzung können Besucherinnen und Besucher dort nach Angaben des Hofs ab diesem Dienstag langsam an dem bewachten Sarg vorbeigehen, um Harald persönlich die letzte Ehre zu erweisen.

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