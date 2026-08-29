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Harald gestorben

Traurigster Hochzeitstag für Königin Sonja

© Getty Images
hre Liebe trotzte allen Widerständen - und hielt über viele Jahrzehnte: Heute hätten Norwegens König Harald V. und seine Frau Sonja ihren 58. Hochzeitstag gefeiert.
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Nach dem Tod ihres geliebten Mannes muss die Königin den Tag nun allein begehen. Am Abend war der Sarg des 89-jährigen Monarchen am Schloss in Oslo angekommen. Nach fast zwei Wochen im Krankenhaus war Harald am Freitagmorgen gestorben.

Die 89-jährige Königin Sonja steht nun ohne ihren Lebenspartner da. Bereits als Jugendliche hatte die damals bürgerliche Sonja Haraldsen den norwegischen Prinzen kennengelernt, mit 22 Jahren traf sie ihn wieder und beide verliebten sich auf einen Schlag. Weil Haralds Vater, König Olav, aber vehement gegen die Beziehung war, musste das Paar seine Beziehung neun Jahre lang geheim halten.

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Zum Schluss drohte Harald seinem Vater damit, unverheiratet zu bleiben, wenn er nicht mit Sonja zusammen sein dürfe. Der gab nach, und am 29. August 1968 folgte das Happy End für das junge Paar: die Trauung der beiden in der Domkirche in Oslo. Fünf Jahre später kam Kronprinz Haakon zur Welt. Der ist nach dem Tod seines Vaters seit Freitag König Haakon VIII.

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