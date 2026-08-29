Harry und Meghan: Reicher Gönner hilft beim Neustart

Für ihre mögliche Rückkehr nach Großbritannien sollen Prinz Harry und Herzogin Meghan prominente Unterstützung bekommen. Ein britischer Hedgefonds-Milliardär könnte dem Paar finanziell unter die Arme greifen.

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Wie zwei Quellen gegenüber "Page Six" bestätigten, soll Ian Wace (63) Harry und Meghan bei der Finanzierung ihres Umzugs nach Großbritannien helfen. Der britische Hedgefonds-Tycoon verfügt laut Berichten über ein Vermögen von rund 1,2 Milliarden Dollar.

Wace ist Gründungspartner, CEO und Chief Risk Officer von Marshall Wace LLP, einem der weltweit größten Hedgefonds-Unternehmen. Mit Harry und Meghan verbindet ihn bereits seit Jahren eine enge Freundschaft.

Harry kennt seine Privatinsel

Wie vertraut die beiden Familien miteinander sind, zeigte sich erst im vergangenen Sommer. Laut der "Daily Mail" verbrachten Harry und Meghan im Juli gemeinsam mit ihren Kindern Archie (7) und Lilibet (5) Zeit auf Waces Privatinsel Tanera Mòr vor der schottischen Küste.

Harry soll die rund 320 Hektar große Insel bereits seit Jahren kennen. Wace hatte das Anwesen 2017 für rund 2,3 Millionen Dollar gekauft.

Doch hinter der Freundschaft der beiden Männer steckt offenbar noch eine andere Verbindung.

Beide verloren ihre Familien

Harry und Wace verbindet ein schwerer persönlicher Schicksalsschlag.

Wace verlor 1994 bei einem Autounfall in Hampshire seine erste Ehefrau Joanna (†34) und die beiden gemeinsamen Kinder Guy (†4) und Alicia (†11 Monate). Wace saß damals auf dem Beifahrersitz.

Drei Jahre später musste auch Harry einen schweren Verlust verkraften. Seine Mutter, Prinzessin Diana (†36), starb 1997 nach einem Autounfall in Paris.

Auch Meghan ist mit Waces Familie eng

Die Verbindung reicht offenbar bis in Waces Familie. Auch mit seiner Ex-Frau Saffron Aldridge sollen Harry und Meghan befreundet sein.

Das ehemalige Model und Wace trennten sich 2023 und sind inzwischen geschieden. Die Freundschaft zu den Sussexes soll jedoch bestehen geblieben sein.

Arpad Busson, Prinz William, Kate und Lian Wace im Jahr 2011 © Getty Images

Bereits 2019 trafen Harry und Meghan gemeinsam mit Wace und Aldridge zu einem Doppel-Date in der Londoner Royal Albert Hall ein. Dort sahen sie sich eine Vorstellung des Cirque du Soleil an.

Aldridge soll Meghan zudem in den ersten Jahren ihrer Beziehung mit Harry dabei geholfen haben, sich in den Kreisen des britischen Adels zurechtzufinden. Auch in Modefragen soll sie der Herzogin Tipps gegeben haben.

Nun könnte Wace seinem Freund Harry beim nächsten großen Schritt helfen: dem möglichen Neustart der Sussexes in Großbritannien.