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Tausende erweisen König Harald die letzte Ehre

Tausende Menschen trauern an einem Blumenmeer am Schlossplatz in Oslo um König Harald V. von Norwegen.
© AFP
Tausende Menschen haben den gestorbenen norwegischen König Harald V. auf dessen letzter Reise zum Königsschloss in Oslo begleitet.
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Der Sarg mit dem Monarchen wurde in einem aus mehreren Fahrzeugen bestehenden Trauerzug vom Reichskrankenhaus, in dem der beliebte König am Morgen gestorben war, in Richtung des Schlosses im Zentrum der norwegischen Hauptstadt gefahren. Die Straßen auf Haralds Weg waren trotz strömenden Regens voll von Menschen.

Menschen stehen bei Regen an einer Straße, ein Leichenwagen wird von Polizei und Trauernden begleitet.
OSLO, NORWAY - AUGUST 28: People line the street as the hearse carrying the coffin of King Harald V of Norway escorted by members of the royal family arrives at Parkveien on August 28, 2026 in Oslo, Norway. The Norwegian palace confirmed that King Harald V passed away at Oslo University Hospital early Friday morning, August 28. (Photo by Rune Hellestad/Getty Images) © Getty Images

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Diese nahmen mit Regenschirmen und teils auch norwegischen Flaggen in der Hand Abschied von Harald. Der neue König Haakon VIII., seine Frau Königin Mette-Marit und die weiteren engsten Angehörigen des gestorbenen Staatsoberhauptes folgten dem Wagen mit dem Sarg in weiteren Fahrzeugen.

Ein Leichenwagen mit einem Sarg fährt bei Regen an einer wartenden Menschenmenge in Oslo vorbei.
OSLO, NORWAY - AUGUST 28: The hearse carrying the coffin of King Harald V of Norway escorted by members of the royal family arrives at Parkveien on August 28, 2026 in Oslo, Norway. The Norwegian palace confirmed that King Harald V passed away at Oslo University Hospital early Friday morning, August 28. (Photo by Rune Hellestad/Getty Images) © Getty Images
Polizeieskorte begleitet einen Leichenwagen in Oslo, während Menschen im Regen am Straßenrand stehen.
People line the street as a motorcade accompanies the hearse carrying late King Harald V of Norway through the city towards the Royal Palace in Oslo, Norway, on August 28, 2026. King Harald V of Norway, who died on August 28, 2026 aged 89, remained a unifying figure in his country until the very end, a pillar of stability amid a string of family scandals that tarnished the final years of his reign. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) © AFP
Tausende Menschen trauern an einem Blumenmeer am Schlossplatz in Oslo um König Harald V. von Norwegen.
Thousands of people gather at a makeshift memorial to pay tribute to King Harald V of Norway who passed away, at the Royal Palace square in Oslo on August 28, 2026. King Harald V of Norway, who died on August 28, 2026 aged 89, remained a unifying figure in his country until the very end, a pillar of stability amid a string of family scandals that tarnished the final years of his reign. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) © AFP

Der Sarg mit Haralds Leichnam soll später in der Schlosskapelle aufgebahrt werden. Bürgerinnen und Bürger können dann bis zur Beisetzung Abschied von ihrem langjährigen Monarchen nehmen.

Große Menschenmenge auf einer Straße in Oslo vor dem Königspalast, um König Harald zu gedenken.
People walk up the famous Karl Johans gate street leading up to the Royal Palace to pay tribute to late King Harald V of Norway in central Oslo on August 28, 2026. Thousands of people gathered outside Norway's royal palace to pay their respects to King Harald, who died on August 28 aged 89 after a reign of three and a half decades. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) © AFP

Harald V. starb Freitagfrüh im Alter von 89 Jahren

König Harald war in der Früh im Alter von 89 Jahren gestorben. Kurz nach der Nachricht von seinem Tod versammelten sich zahlreiche Menschen vor dem Königsschloss, um Blumen niederzulegen und gemeinsam zu trauern. Bereits am Donnerstag hatten etliche Menschen vor dem Schloss ausgeharrt, als um den schwer kranken König gebangt wurde.

Ein Mann legt eine weiße Rose an ein Blumenmeer mit norwegischen Flaggen, Menschen gedenken.
Norwegian State Councillor Bjoernar Selnes Skaeran lays a rose at a makeshift memorial to pay tribute to King Harald V of Norway who passed away, at the Royal Palace square in Oslo on August 28, 2026. King Harald V of Norway, who died on August 28, 2026 aged 89, remained a unifying figure in his country until the very end, a pillar of stability amid a string of family scandals that tarnished the final years of his reign. (Photo by Cornelius Poppe / NTB / AFP) / Norway OUT © AFP
Viele Menschen trauern an einem Blumenmeer mit norwegischen Flaggen vor dem Königspalast in Oslo.
Mourners gather at a makeshift memorial of flowers to pay tribute to King Harald V of Norway who passed away, at the Royal Palace square in Oslo on August 28, 2026. King Harald V of Norway, who died on August 28, 2026 aged 89, remained a unifying figure in his country until the very end, a pillar of stability amid a string of family scandals that tarnished the final years of his reign. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) © AFP
Gedenkstätte mit Blumen, Kerzen und einem Foto von König Harald V. von Norwegen.
A small photograph of King Harald V of Norway is seen among flowers at a makeshift memorial at the Royal Palace square in Oslo on August 28, 2026. Thousands of people gathered outside Norway's royal palace to pay their respects to King Harald, who died on August 28 aged 89 after a reign of three and a half decades. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) © AFP
Viele Menschen legen Blumen und norwegische Flaggen an einem Gedenkort mit Foto von König Harald V. nieder.
A woman places a bouquet next to a small photograph of King Harald V of Norway among flowers at a makeshift memorial at the Royal Palace Square in Oslo on August 28, 2026. Thousands of people gathered outside Norway's royal palace to pay their respects to King Harald, who died on August 28 aged 89 after a reign of three and a half decades. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) © AFP
Viele Menschen trauern an einem Blumendenkmal vor dem königlichen Palast in Oslo.
A man reacts in front of a makeshift memorial for late King Harald V of Norway at the Royal Palace Square in Oslo on August 28, 2026. Thousands of people gathered outside Norway's royal palace to pay their respects to King Harald, who died on August 28 aged 89 after a reign of three and a half decades. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) © AFP
Menschenmenge auf der Karl Johans gate in Oslo, viele gehen Richtung Königspalast.
People walk up the famous Karl Johans gate street leading up to the Royal Palace to pay tribute to late King Harald V of Norway in central Oslo on August 28, 2026. Thousands of people gathered outside Norway's royal palace to pay their respects to King Harald, who died on August 28 aged 89 after a reign of three and a half decades. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) © AFP

Bis zur Beisetzung gilt in Norwegen eine Trauerzeit. Am Sonntag finden nach Angaben des Palasts Trauerfeierlichkeiten im ganzen Land statt. Ein Termin zur Beisetzung des Königs steht noch aus.

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