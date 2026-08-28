Kommt jetzt das erste Baby mit Timothée Chalamet?

Ist Kylie Jenner schwanger? Rund um die 29-Jährige und ihren Freund Timothée Chalamet brodelt die Gerüchteküche. Jetzt spricht der Reality-Star selbst über die Spekulationen.

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Kylie Jenner kennt die Schlagzeilen über ihr Privatleben längst. Doch die aktuellen Schwangerschaftsgerüchte nimmt sie offenbar gelassen.

"Die Leute denken, ich bin gerade schwanger", erzählt Jenner im Podcast "Better Half" ihrer Freundinnen Victoria Villarroel und Anastasia "Stassie" Karanikolaou. Ihre Reaktion darauf: Sie müsse darüber "einfach lachen".

Statt jedes Gerücht öffentlich zu kommentieren, warte sie lieber ab. "Ich werde irgendwo im Bikini sein oder unterwegs sein und die Gerüchte werden sich erledigen", erklärt Jenner.

Sie wolle deshalb nicht zu jeder Spekulation Stellung nehmen. "Ich kann nicht alles kommentieren", sagt sie und fügt lachend hinzu, dass sie die Gerüchte inzwischen einfach mit Humor nehme.

Kein weiteres Baby – zumindest vorerst?

Kylies Aussagen kommen kurz nachdem sie in der Sendung ihrer Schwester Khloé Kardashian über einen möglichen weiteren Kinderwunsch gesprochen hatte.

Der Gedanke, aktuell ein weiteres Baby auszutragen, fühle sich für sie "verrückt" an. Auch eine Leihmutterschaft scheint für Jenner derzeit keine Option zu sein. Sie sei sich zu "99,9 Prozent" sicher, dass dieses Thema vom Tisch sei.

Kylie hat bereits zwei Kinder mit ihrem Ex-Partner Travis Scott: Tochter Stormi ist acht Jahre alt, Sohn Aire vier.

Seit fast drei Jahren mit Chalamet zusammen

Seit 2023 ist Kylie Jenner mit Schauspieler Timothée Chalamet liiert. Öffentlich wurden die beiden erstmals im September desselben Jahres, als sie sich bei einem Beyoncé-Konzert leidenschaftlich küssten.

© Getty Images The Academy via Getty Images

Seitdem halten die beiden ihre Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Umso mehr sorgt jede neue Spekulation über eine mögliche gemeinsame Familienplanung für Aufmerksamkeit.

Ob an den aktuellen Baby-Gerüchten tatsächlich etwas dran ist, lässt Jenner allerdings offen. Ihre Botschaft ist vielmehr: Nicht jede Schlagzeile über ihr Privatleben verdient eine Antwort.