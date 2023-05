Wagner-Chef Prigoschin: Haben volle Kontrolle über Bachmut

Die russische Söldnergruppe Wagner nach eigenen Angaben die volle Kontrolle über die seit Wochen umkämpfte ukrainische Stadt Bachmut übernommen.

Das teilt Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin am Samstag in einem Video mit. Die Angaben konnten zunächst nicht überprüft werden.

"Heute, um 12 Uhr mittags, wurde Bachmut vollständig eingenommen", sagte Prigoschin in dem Video. Der Chef der Söldnergruppe kündigt eine Übergabe der Stadt an das russische Militär an. Die Wagner-Kräfte zögen sich dafür vom 25. Mai an aus der Stadt zurück, sagt er.