Vater fassungslos - Nanny schneidet seinem Baby ungefragt die Haare ab

Ein Vorfall, der viele Eltern schockieren dürfte: Der ehemalige VIVA-Moderator Adebisi und seine Ehefrau berichten öffentlich von einer Nanny, die ihrem Baby ohne Erlaubnis die Haare abgeschnitten hat. Die Reaktionen im Netz fallen eindeutig aus – Empörung und Unverständnis dominieren.

Seit 2020 ist Mola Adebisi mit Adelina Zilai liiert, 2024 wurden die beiden Eltern eines Sohnes. Normalerweise kümmert sich das Paar selbst um sein Kind, doch für ein gemeinsames Projekt engagierten sie für einen Tag eine Nanny.

Nanny greift zur Schere und "korrigierte" etwas

Während sich diese mit dem Baby in einem anderen Raum aufhielt, kam es zu dem Vorfall: Die Nanny griff ungefragt zur Schere und schnitt dem Kind die Haare. Statt einer kleinen Korrektur wurde es offenbar eine unfreiwillige Kurzhaarfrisur.

"Ich bin fassungslos"

Adelina Zilai schildert den Vorfall in einem Instagram-Video sichtlich aufgewühlt: „Ich bin fassungslos. Normalerweise haben wir keine Nanny, aber für ein Projekt haben wir uns eine geholt. Und sie hat ernsthaft unserem Baby Boy die Haare geschnitten, ohne zu fragen.“ Weiter sagt sie: „Er hat jetzt überall kahle Stellen.“ Auf ihre Nachfrage habe die Nanny ihr Verhalten damit gerechtfertigt, dass das Kind Knoten in den Haaren gehabt habe.

Mit einer Papierschere!

Auch Mola Adebisi selbst meldete sich zu Wort und zeigte sich sprachlos: „Sie hat ihm einfach mit einer Papierschere irgendwo in die Haare reingeschnitten.“

Der Vorfall sorgte rasch für zahlreiche Reaktionen in den sozialen Netzwerken. Unter dem Posting drücken viele User ihr Mitgefühl aus. Kommentare wie „Unfassbar“, „Geht überhaupt nicht“ oder „Wie übergriffig ist das denn?“ häufen sich. Viele Nutzer zeigen sich schockiert darüber, dass eine Betreuungsperson ohne Einwilligung der Eltern eine solche Entscheidung getroffen hat.