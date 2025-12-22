Nackte Frauen & versteckte Kameras: Neue Aufnahmen aus Epsteins Horror-Haus

Sieben Stockwerke, rund 2000 Quadratmeter und eine der exklusivsten Adressen New Yorks: Neue, bislang unveröffentlichte Bilder aus der Villa von Jeffrey Epstein zeichnen ein erschütterndes Bild davon, was sich hinter der prunkvollen Fassade auf der Upper East Side abgespielt hat.

Zwischen edlem Parkett, barocken Möbeln und kostbaren Kunstwerken stießen Ermittler auf zahlreiche Hinweise, die auf ein systematisches Vorgehen hindeuten.

© U.S. Department of Justice

Besonders brisant: Über Epsteins Bett war eine versteckte Kamera installiert. In einem angrenzenden Raum befand sich ein Massageraum mit nackten Frauendarstellungen, Regalen voller Gleitmittel sowie einer auffälligen silbernen Kugel, die an einer Kette befestigt war.

© U.S. Department of Justice

© U.S. Department of Justice

Die veröffentlichten Fotos zeigen erstmals nahezu jeden Winkel der palastartigen Villa. Viele Räume wirken wie Ausstellungsflächen – nicht nur für Kunst, sondern auch für Epsteins Selbstinszenierung.

Auf Sideboards und Wänden stehen und hängen gerahmte Bilder, die ihn mit prominenten Persönlichkeiten zeigen, darunter Bill Clinton, Donald Trump und sogar der Papst. Gleichzeitig finden sich in nahezu allen Räumen Fotos junger Frauen, teils als Porträts, teils nackt inszeniert.

© U.S. Department of Justice

© U.S. Department of Justice

Für die Ermittler ergibt sich daraus ein klares Gesamtbild: Die Villa war offenbar nicht nur Wohnsitz, sondern zentraler Bestandteil eines perfiden Systems aus Kontrolle, Überwachung und sexueller Ausbeutung. Kaum ein Raum scheint zufällig gestaltet gewesen zu sein – jedes Detail könnte Beweisstück sein.