Hammer-Gerücht um Ex-Kanzlerin Angela Merkel (71)

Die ehemalige Kanzlerin könnte Bundespräsidentin werden.

16 Jahre lang war Angela Merkel Bundeskanzlerin Deutschlands und prägte damit die Politik unseres Nachbarlands wie keine andere. 2021 verabschiedete sich Merkel in den Ruhestand, nun könnte die inzwischen 71-Jährige ein überraschendes Comeback geben.

Wie die BIID berichtet, könnte Merkel 2027 neue Bundespräsidentin werden – zum Missfallen ihrer eigenen Partei. CDU-Chef Friedrich Merz und Merkel verbindet eine lange politische Feindschaft, der heutige Kanzler wurde von Merkel 2002 entmachtet und wurde später zu ihrer größten parteiinternen Kritikerin.

CDU in der Zwickmühle

Innerhalb der CDU befürchtet man nun aber, dass die Grünen Merkel (die Ex-Kanzlerin ist bei Grün-Wählern weiter beliebt) als Kandidatin für die Wahl vorschlagen könnten. Die CDU wäre damit in der Zwickmühle. Merz könnte schlecht Nein zur Kandidatin aus den eigenen Reihen sagen. Der Bundespräsident wird in Deutschland anders als bei uns nicht direkt vom Volk, sondern von der Bundesversammlung gewählt.

© Getty

Wie die BILD berichtet, will die CDU rasch handeln und bereits jetzt einen eigenen Kandidaten für die Wahl vorschlagen. Dabei könnte es sich um Bildungsministerin Karin Prien oder Bundestagspräsidentin Julia Klöckner handeln.

Eine Vorentscheidung könnte es bereits am 20. Februar geben. Merkel will anders als in den Vorjahren am CDU-Bundesparteitag teilnehmen und womöglich dort ihre Wahlchancen ausloten.