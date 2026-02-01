Travolta-Feeling am Welser Stadtball

Bürgermeister Andreas Raml bedankt sich, dass der Reinerlös der Bars der sechs Serviceclubs regionalen Sozialprojekten zu Gute kommen wird.

Wels. Beste Stimmung, Discofeeling und ein restlos ausverkauftes Stadttheater: Der Welser Stadtball hat am Samstagabend einmal mehr eindrucksvoll bewiesen, warum er

der Treffpunkt der regionalen Ballsaison ist. Rund 1.300 Gäste feierten einen glamourösen Ballabend voller Eleganz, Tanz und ausgelassener Feierlaune – im

Stadttheater Wels ebenso wie im stimmungsvollen Nightlife-Zelt in der Rainerstraße.

Vincent Bueno schlüpfte eindrucksvoll in die Rolle von John Travolta und animierte alle zum Tanzen. Charmant und mit Star-Appeal führten Anna und Alex Kratki durch das Programm undbegeisterten das Publikum mit Witz, Präsenz und spürbarer Freude an diesem besonderen Heimspiel.