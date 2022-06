Football-Star stirbt mit nur 26 Jahren

Jaylon Ferguson, der Linebacker der Baltimore Ravens, ist im Alter von 26 Jahren ums Leben gekommen.

USA. Ravens-Linebacker Jaylon Ferguson ist am Mittwoch im Alter von 26 Jahren gestorben. "Wir müssen mit unfassbarer Trauer den Tod von Jaylon Ferguson bekannt geben. Die Familie bittet in dieser schweren Zeit um die Gebete aller und gleichzeitig die nötige Privatsphäre", gab sein Berater Safarrah Lawson bekannt.

Ferguson ist bereits der dritte Todesfall in der aktuellen NFL-Saisonpause. Zuvor kamen Dwayne Haskins (†24, Steelers) und Jeff Gladney (†25, Cardinals) ums Leben.

Ferguson kam in seinen drei NFL-Saisons in 38 Spielen zum Einsatz, in denen ihm 62 Tackles sowie viereinhalb Sacks und zwei verteidigte Pässe gelangen.