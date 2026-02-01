Heftige ÖSV-Pleite im letzten Rennen vor Olympia

Auch die Männer-Abfahrt der Alpinen in Crans-Montana hat einen Schweizer Heimsieg gebracht

Bei den Frauen hatte sich etwas überraschend Malorie Blanc durchgesetzt, am Sonntag zündete Weltmeister Franjo von Allmen ein Feuerwerk. Der Vorjahressieger gewann am WM-Schauplatz von 2027 mit einem waghalsigen Ritt überlegen vor Dominik Paris und Ryan Cochran-Siegle. Die ohne Vincent Kriechmayr angereisten Österreicher waren in den Kampf um die Spitzenplätze nicht involviert.

Daniel Hemetsberger (+1,45) verpasste die Top Ten ebenso wie der knapp hinter ihm liegende Stefan Babinsky (+1,53). Kriechmayr legte wie auch Riesentorlauf-Weltmeister Raphael Haaser eine freiwillige Wettkampfpause ein, um sich beim Training in Österreich in Olympia-Topform zu bringen.

© oe24

0,65 Sekunden Vorsprung

Von Allmen fuhr auf dem Weg zu seinem fünften Weltcup-Sieg brutal am Anschlag, war in allen Sektoren bei den Schnellsten und schwang am Ende bei 1:55,00 Minuten ab. Den Südtiroler Paris distanzierte er damit auf der Piste Nationale um 0,65 Sekunden, der US-Amerikaner Cochran-Siegle lag 0,70 zurück. Weltcup-Gesamtleader Marco Odermatt musste sich mit dem vierten Platz begnügen.

© GEPA

Er sei "mit Spaß Ski gefahren", meinte Von Allmen im ORF-Interview. "Es ist immer schwierig einzuschätzen während dem Fahren. Auf so Schleicher-Passagen kannst du schnell sein oder langsam sein, das Gefühl kann gleich sein, aber der Zeitunterschied kann massiv sein. Heute hatte ich ein gutes Gefühl, von dem her war ich ein bisschen misstrauisch: Ist das jetzt wirklich schnell oder ist es doch langsam?" In Hinblick auf die Olympia-Abfahrt sei so ein Erfolgserlebnis "sicherlich nicht ganz unwichtig", ergänzte der 24-Jährige.

Schweigeminute vor dem Rennen

Das Rennen war für das gesamte Schweizer Team ein besonderer Anlass. Vor dem Start der Abfahrt hielten Zuschauerinnen und Zuschauer im Zielbereich eine Schweigeminute für die Opfer der Brandkatastrophe in der Silvesternacht ab. Odermatt, Teamkollegen und andere Athleten legten auf einem schwarzen Herz im Schnee weiße Rosen nieder. Vor einem Monat waren bei dem Brand in einer Bar in Crans-Montana 40 Menschen ums Leben gekommen und 116 verletzt worden.

Im nächsten Rennen geht es bereits um Gold, Silber und Bronze. Die Abfahrt der Männer in Bormio ist der erste Bewerb der Alpinen bei den Olympischen Spielen 2026, sie findet am kommenden Samstag statt. Das erste Training dafür bestreiten die Speed-Asse am Mittwoch.