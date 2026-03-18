Cup-Eklat um LASK-Trainer Didi Kühbauer

Aufregung nach dem Cup-Derby zwischen Ried und dem LASK! Die Linzer stiegen nach 2:1 in der Verlängerung auf, danach gab's einen Eklat zwischen den beiden Trainern.

Didi Kühbauer verweigerte nach dem LASK-Sieg den Handshake mit seinem Gegenüber. Im ORF teilt der Linz-Trainer aus.

"Ein Handshake wird nie mehr stattfinden, das traue ich mich heute schon sagen. Diese Art von Coaching, da weiß ich, wovon ich rede, weil ich früher als Trainer auch sehr emotional war, wie Senft sich auf Bank präsentiert - und das jede Woche. Und dann die Spieler als Trainer auffordert, ein Rudel zu bilden. Da bin ich ganz ehrlich schockiert. Da gibt es für mich kein Zurück mehr", polter Kühbauer gegenüber Max Senft.

Der Ried-Trainer sieht die Situation gelassen: "Wenn ich Verlierer bin, ist mein Weg zum gegnerischen Trainer zum Handshake, so habe ich das gelernt bekommen. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Trainer den Handshake verweigert. Es gab auch während dem Spiel nichts zwischen uns. Aber es kann sich jeder sein eigenes Bild dazu machen."