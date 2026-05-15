Schinkels: Für Didi ist es mehr als die Krone im Schneckenrennen

In der megaspannenden Titelentscheidung ist nicht alles Gold was glänzt.

Der viel zu frühe Tod von Alfed Tatar mit nur 62 Jahren führt einem auf tragische Weise vor Augen, dass Fußball doch letztlich nur die wichtigste Nebensache der Welt ist. Fredl wird uns fehlen – als Fußballphilosoph, als früherer Trainer-Kollege, als Freund und in erster Linie als Mensch.

Schneckenrennen: Wer hat die Fühler vorn?

Das Fußball-Geschäft geht weiter. LASK oder Sturm? Wer holt den Titel?

Für die einen sind es die letzten Zentimeter in einem historischen Schneckenrennen, bei dem erstmals seit dem Meister- und Qualigruppen-Modus neun Niederlagen zum Titel reichen könnten.

Für die anderen ist es die spannendste Meisterschaftsentscheidung seit langem.

Ich sage: Erfolgstrainer Didi Kühbauer wird sich verdient den Titel abholen. Als Belohnung für eine Wahnsinns-Aufholjagd.

International auf Niveau von San Marino oder Luxemburg

Was für eine Story: Nachdem viele schon geglaubt hatten, der LASK würde komplett vom Radar verschwinden, hat Klubboss Sigi Gruber alles richtig gemacht und Kühbauer dem Fast-Doublegewinner WAC weggekauft. Jetzt wird Don Didi das sogar mit dem Double krönen.

Dass dieser Coup für Kühbauer zum Sprungbrett nach Deutschland werden dürfte, ist insofern bemerkenswert, als dass unsere dramatische Titel-Entscheidung international kaum Beachtung findet. Weil wir leistungsmäßig auf einem Niveau von Zwergen-Ligen wie Luxemburg und San Marino spielen.