Michael Schumacher: Familie erinnert sich an tragische Zeiten

Mit einem emotionalen Instagram-Posting hat die Familie von Michael Schumacher an einen besonderen Moment in der Karriere der Formel-1-Legende erinnert.

Genau 32 Jahre nach dem Grand Prix von Monaco 1994 veröffentlichte der offizielle Schumacher-Account zwei Fotos und erinnerte damit an Schumachers erste Pole Position in der Formel 1 – einen historischen Erfolg, der jedoch von Trauer überschattet war.

Zu den Bildern schrieb die Familie: „In einer Saison, die von Tragödie und intensiver Konkurrenz geprägt war, holte Michael die erste Pole Position in seiner Grand-Prix-Karriere beim F1 Monaco Grand Prix.“ Der Beitrag löste bei vielen Fans nostalgische Reaktionen aus, denn das Rennen gilt bis heute als einer der emotionalsten Wendepunkte der Formel-1-Geschichte.

Dabei war Monaco 1994 sportlich ein Meilenstein für Schumacher. Im Benetton-Ford dominierte er das Qualifying auf dem legendären Stadtkurs und ließ Mika Häkkinen im McLaren beinahe eine Sekunde hinter sich. Im Rennen folgte dann ein perfektes Wochenende: Pole Position, Start-Ziel-Sieg, schnellste Rennrunde und jede einzelne Führungsrunde – ein sogenannter Grand Slam. Hinter Schumacher komplettierten Martin Brundle und Gerhard Berger das Podium.

Tragisches Senna-Unglück

Doch obwohl Schumacher damals sportlich auf dem Weg zu seinem ersten WM-Titel war, stand die gesamte Saison unter Schock. Nur zwei Wochen zuvor war sein großes Idol Ayrton Senna beim Grand Prix von Imola tödlich verunglückt. Der Brasilianer war in der Tamburello-Kurve von der Strecke abgekommen und erlag noch am selben Tag seinen Verletzungen. Der Unfall erschütterte die Formel 1 nachhaltig – und traf auch Schumacher persönlich tief.

Später gab Schumacher zu, nach Sennas Tod sogar über ein Karriereende nachgedacht zu haben. Der emotionale Ausnahmezustand war auch in Monaco spürbar: Der erste Startplatz auf der Grid-Aufstellung blieb symbolisch leer – als stille Hommage an Senna, der den Monaco-GP zuvor fünfmal in Folge gewonnen hatte. Ausgerechnet auf jener Strecke gelang Schumacher dann seine erste Pole Position. Ein Moment zwischen Trauer, Respekt und sportlichem Aufbruch.

Rückblickend markierte Monaco 1994 den Beginn einer einzigartigen Karriere. Aus der ersten Pole sollten später insgesamt 68 werden, dazu sieben Weltmeistertitel und zahlreiche Rekorde. Dass die Schumacher-Familie nun erneut an dieses Wochenende erinnert, zeigt, welche emotionale Bedeutung dieser Grand Prix bis heute für sie besitzt.