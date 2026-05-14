FC Bayern verzichtet auf Meister-Party mit Fans

Der FC Bayern hat die geplante Meister-Party mit den Fans am Samstag nach dem letzten Spiel gegen Köln kurzfristig abgesagt.

Der FC Bayern hat mit einer eindrucksvollen Rekord-Saison den Meistertitel in der deutschen Bundesliga verteidigt. Am Samstag will man sich mit einem glorreichen Sieg aus der Meisterschaft verabschieden.

Während man den großen Traum vom Triple nicht verwirklichen konnte, kann man sich eine Woche später noch zumindest das Double mit dem Sieg im Pokal gegen Stutgart sichern. Am Samstag wäre trotzdem die große Meisterfeier mit den Fans geplant gewesen. Doch die wurde nun kurzfristig abgesagt.

Teller-Übergabe & Bierdusche

Nach der traditionellen Teller-Übergabe nach dem Spiel mit Bierduschen auf dem Spielfeld, geht es für die Meister-Helden direkt weiter in den großen Festsaal des "Paulaner am Nockherberg". Eigentlich wäre auch eine große Party mit 2.000 geladenen Fans im Biergarten des Brauereigeländes geplant gewesen. Aufgrund des vorhergesagten Schlechtwetters wurde die Veranstaltung bereits im Vorfeld abgesagt.

Die große Meisterfeier am Marienplatz mit dem traditionellen Fest am Balkon wird aber wie geplant einen Tag später, am Sonntag, stattfinden. Dort wird allen Fans, die kommen, wie üblich die Meisterschale präsentiert, ausgelassene Stimmung inklusive.