Knalleffekt: Entscheidung um Robert Lewandowski (37) gefallen

Die Zeichen zwischen Star-Stürmer Robert Lewandowski und dem FC Barcelona stehen endgültig auf Trennung.

Nach übereinstimmenden Medienberichten konnten sich Barça und Lewandowskis Berater Pini Zahavi trotz intensiver Gespräche nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Der Vertrag des 37-Jährigen läuft Ende Juni 2026 aus – aktuell deutet vieles auf einen ablösefreien Abschied hin.

Besonders problematisch sollen dabei die finanziellen Vorstellungen gewesen sein. Barcelona wollte Lewandowski offenbar nur zu deutlich reduzierten Bezügen weiterbeschäftigen. Laut spanischen Medien liegt bislang nicht einmal ein offizielles Verlängerungsangebot vor. Zwar gab es Gespräche zwischen Klubführung und Zahavi, konkrete Konditionen wurden Lewandowski aber offenbar noch nicht präsentiert.

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Wechsel nach Amerika?

Damit steuert der frühere Torjäger des FC Bayern München auf die wohl letzte große Entscheidung seiner Karriere zu. Interessenten gibt es reichlich: Vor allem Klubs aus Saudi-Arabien sowie mehrere Teams aus der MLS gelten als ernsthafte Optionen. Auch Vereine aus Italien – darunter Juventus und Milan – beobachten die Situation aufmerksam, dürften finanziell aber kaum mit den Angeboten aus Saudi-Arabien oder den USA mithalten können.

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Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet zudem, dass Lewandowski verschiedene Szenarien prüft: ein weiteres Engagement im europäischen Spitzenfußball oder ein lukrativer Wechsel außerhalb Europas. Besonders die MLS soll für ihn attraktiv sein – auch wegen der Lebensqualität und eines möglichen sanfteren Karriereausklangs.