Vincent Kompany will diesen Bayern-Abgang verhindern

Zur Saisonende wurde Leihspieler Nicolas Jackson (24) immer häufiger eingesetzt, um die Top-Stars zu schonen. Doch eine Verpflichtung scheint sehr unwahrscheinlich zu sein. Bayern-Coach Vincent Kompany würde ihn gern behalten.

Nicolas Jackson kam zum Saisonendspurt vermehrt zu Einsatzminuten. Er stand in den letzten fünf Bundesligaspielen immer in der Startelf. Dabei erzielte der Senegalese drei Treffer und legte einen weiteren vor. Für einen Backup waren die Leistungen ordentlich.

Doch in der Champions League saß der Stürmer gegen Real Madrid bei beiden Spielen auf der Bank und gegen PSG kam er nur zu Kurzeinsätzen.

Matthäus hat eine Vermutung

Die Kaufoption von über 65 Millionen Euro will der FC Bayern München nicht ziehen. Somit kehrt im Sommer Jackson zu seinem eigentlichen Klub FC Chelsea. Im ZDF-Sportstudio erklärte Sportvorstand Max Eberl (52) vor Kurzem: "Wir haben Spieler wie Nicolas Jackson, wo wir die Option nicht ziehen müssen, weil er die Spiele nicht erreicht. Und wo es darauf hinausläuft, dass wir die Option nicht ziehen werden."

Nun vermutet TV-Experte Lothar Matthäus (65), dass von dieser Entscheidung Vincent Kompany nicht überzeugt sei. Bei "Sky90" meint er am Sonntagabend: "Kompany ist von Jackson überzeugt und er hätte ihn gerne in München gehalten. Aber er ist zu teuer." Intern soll Kompany seinen Wunsch hinterlegt haben, "dass er gerne Jackson behalten würde, aber natürlich wahrscheinlich zu einem gewissen Preis, den sein Arbeitgeber Chelsea nicht unbedingt annehmen will."

Die Zukunft von Jackson bei Chelsea bleibt weiterhin unklar. Die Blues befinden sich noch immer auf Trainersuche. Ein möglicher Verkauf im kommenden Sommer ist somit ebenfalls fraglich. Der Senegalese hat einen Vertrag bis 2033. Trotzdem gibt es Interessenten für Jackson. Als mögliche Abnehmer gelten Juventus Turin, AC Mailand, Fenerbahce und Al Ahli.