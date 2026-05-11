Rücktritts-Schock um ÖSV-Star

Wie lange sehen die heimischen Ski-Fans Mirjam Puchner noch im Weltcup? Genau diese Frage beschäftigt derzeit nicht nur die Anhänger des ÖSV, sondern auch die Salzburgerin selbst.

Die 33-Jährige beschäftigt sich intensiv mit ihrer Zukunft und lässt ein mögliches Karriereende weiter offen. In einer emotionalen Videobotschaft auf Instagram sprach die Vize-Olympiasiegerin im Super-G von Mailand/Cortina offen über ihre Zweifel. „Höre ich auf oder mache ich weiter? Diese Frage bekomme ich laufend gestellt – und ich stelle sie mir selbst auch“, erklärte die Speed-Spezialistin. Der Skisport sei „wunderschön, aber gleichzeitig brutal hart“, meinte die Salzburgerin. Deshalb wolle sie sich die Entscheidung gut überlegen.

Bis Juni soll Entscheidung stehen

Eine endgültige Antwort soll es aber schon bald geben. Bis Anfang Juni habe sie sich selbst eine Deadline gesetzt. Dann will Puchner festlegen, ob sie noch einmal angreift oder ihre erfolgreiche Karriere beendet. Mit ihren Überlegungen ist sie im ÖSV keineswegs allein. Erst vor wenigen Wochen hatte auch Vincent Kriechmayr mit dem Gedanken gespielt, seine Karriere zu beenden. Der Super-G-Weltmeister entschied sich letztlich aber dafür, noch eine Saison dranzuhängen. Auch Conny Hütter kündigte zuletzt an, weiterhin im Weltcup fahren zu wollen.

Umso mehr hoffen die österreichischen Ski-Fans nun, dass auch Puchner dem ÖSV erhalten bleibt. Die Salzburgerin zählt seit Jahren zu den wichtigsten Stützen im Speed-Team – sportlich ebenso wie menschlich.