Victoria Swarovski und Michael Ostrowski zeigen erste ESC-Outfits

Wien macht sich bereit für den Eurovision Song Contest 2026! Mitten im Geschehen steckt Victoria Swarovski. Die Moderatorin bereitet sich aktuell intensiv auf ihren großen Auftritt in der Bundeshauptstadt vor und verspricht den Fans eine Show der Extraklasse mit jeder Menge Glamour.

Victoria Swarovski steckt bereits mitten in den Vorbereitungen für den Eurovision Song Contest 2026, der bei uns in Wien über die Bühne gehen wird. Die 32-Jährige plant für den großen Abend nicht nur einen Look, sondern möchte das Publikum mit gleich mehreren glamourösen Outfits beeindrucken. Gemeinsam mit ihrem Co-Moderator Michael Ostrowski wird bereits intensiv an den Details gefeilt, um den Fans in Österreich und ganz Europa ein unvergessliches Erlebnis zu bieten.

Michael Ostrowski und Victoria Swarovski © ORF/Hans Leitner

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Einblicke in neue Traumroben

Michael Ostrowski und Victoria Swarovski © ORF/Hans Leitner

Erste Fotos zeigen die Moderatorin nun bereits in einer neuen Traumrobe, die einen Vorgeschmack auf den glamourösen Abend geben könnte. Ob es sich dabei bereits um eines der offiziellen Outfits für den Song Contest handelt, bleibt abzuwarten. Die Fans können es jedenfalls kaum erwarten, die finalen Looks zu Gesicht zu bekommen. Victoria Swarovski scheint jedenfalls bereit zu sein, den ESC 2026 zu einem modischen und performativen Highlight zu machen.