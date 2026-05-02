Der Song Contest ist schon gestartet

Jetzt geht’s los! 14 Tage vor dem großen Song-Contest-Finale haben in der Wiener Stadthalle die geheimen Song-Contest-Proben begonnen. Es wird spektakulär

Am 16. Mai steigt der 70. Song Contest in der Wiener Stadthalle. Seit heute, Samstag, 2. Mai, wird dafür hinter verschlossenen Türen geprobt. Um 10.30 Uhr eröffnete Satoshi aus Moldau den Proben-Reigen, der noch heute Samstag die ersten 7 Halbfinal-Teilnehmer auf die Stadthalle-Bühne bringen wird. Auch die großen Favoriten Linda Lampenius & Pete Parkkonen, Liekinheitin aus Finnland.

Schon ist jetzt klar: Der Wiener Song Contest wird so spektakulär wie nie, denn schon Satoshi, der am 12. Mai auch die erste große TV-Show eröffnen wird, legt zur EU-Hymne "Viva, Moldova!" ein Mega-Spektakel hin: „Ein echter Party-Starter“, der schon zu Beginn die moldawische Flagge in großen Lichtern erstrahlen lässt„, zeigt sich die Proben-Insider von “Euromeldoy" begeistert und verraten weitere Details: "Satoshi ist mit Reihen von Kettenpanzern auf den Schultern geschmückt, die über einem mit Glitzer verzierten Sporttop in Königsblau drapiert sind. Königsblau - passend für unseren moldawischen König."

© Eurovision.com

Noch spektakulärer soll die Performance der Schwedin Felicia zum Electropop-Kracher "My System" sein: Felicia ist in Schwarz und funkelndem Rot gekleidet, den Farben einer Schwarzen Witwe, und startet mit einem beeindruckenden Windmaschinen-Effekt. Dazu gibt’s eine spannende Maskenwechsel-Szene, einen Laser-Kampf und als TV-Trick eine riesige Felica, die aus den Bildschirmen klettert.Schon nach nur 2 Proben ist klar: Der Wiener Song Contest wird zum Riesen-TV-Spektakel, dem am 16. Mai dann auch unser Cosmó, wie er im oe24-Interview verrät, seine ganz eigene Note aufsetzen will: „Es wird wieder Masken geben und professionelle Tänzer, dazu ein außergewöhnliches und extravagantes Outfit. Und es wird natürlich viel getanzt. Es ist ja ein Tanzschein und kein Stehschein!“