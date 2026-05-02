Neues Foto zeigt: So groß ist Prinzessin Charlotte schon

Zum elften Geburtstag von Prinzessin Charlotte haben William und Kate ein neues Foto veröffentlicht. Die Aufnahme zeigt die junge Royal strahlend in einem bunten Blumenmeer.

Anlässlich ihres Geburtstages am Samstag haben der Prinz und die Prinzessin von Wales ein bisher unveröffentlichtes Foto ihrer Tochter geteilt. Auf der Aufnahme sieht man Prinzessin Charlotte in einem Blumenfeld direkt in die Kamera lächeln. Die junge Royal trägt dabei eine Jeans und einen gestreiften Pullover. Ihre langen Haare trägt sie offen und ihre Fingernägel sind blau lackiert. Die Bildunterschrift lautet: "Wir wünschen Charlotte einen sehr glücklichen 11. Geburtstag!". Zuletzt wurde sie gemeinsam mit ihrer Familie am Ostersonntag beim Gottesdienst in der St. George’s Chapel in Windsor gesehen.

Laut der ehemaligen BBC-Royal-Korrespondentin Jennie Bond wirkt Prinzessin Charlotte auf dem neuen Bild glücklich, zufrieden und selbstbewusst. Diese Eigenschaften habe sie laut der Expertin von ihrer Mutter, Prinzessin Kate, geerbt. Das Selbstbewusstsein resultiere aus einem stabilen Familienleben, für das William und Catherine sehr hart gearbeitet hätten, erklärt Jennie Bond gegenüber dem britischen Mirror. Bereits bei ihrem letzten öffentlichen Auftritt zu Ostern wirkte die Prinzessin vor den Kameras sehr entspannt und winkte den Zuschauern freundlich zu.

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Sportlich und selbstbewusst

Genau wie ihre Mutter gilt auch die junge Prinzessin Charlotte als äußerst sportlich. Sie probiert gerne verschiedene Aktivitäten aus, von Tennis und Reiten über Hürdenlauf bis hin zu Stepptanz. Für Experten ist sie der Beweis dafür, dass die Entscheidung ihrer Eltern, die Familie konsequent an erste Stelle zu setzen, richtig war. William und Kate wurden in der Vergangenheit etwa dafür kritisiert, die Schulferien für ihre Kinder strikt freizuhalten, so wie es frühere Royals nicht immer getan haben. "Und ich denke, das macht einen entscheidenden Unterschied", sagt Jennie Bond.

17.06.2023, Großbritannien, London: Prinz George (l-r), Prinzessin Kate, Prinz Louis, Prinz William, Prinzessin Charlotte, König Charles III. und Königin Camilla stehen auf dem Balkon des Buckingham-Palastes, um die Flugschau im Anschluss an die «Trooping the Colour»-Parade zu verfolgen. Erstmals seit seiner Thronbesteigung ist Charles mit der Geburtstagsparade geehrt worden. Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Yui Mok/PA Wire/dpa

Da ihr Ehrentag auf diesen Samstag fällt, steht für Charlotte zunächst noch etwas Unterricht an der Lambrook-Schule an. Am Abend wird es Gelegenheit zu feiern geben, wobei sie sich vermutlich auf eine der berühmten selbstgemachten Geburtstagstorten ihrer Mutter freuen darf.